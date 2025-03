Geheimer Gruppenchat: Trumps Sicherheitsberater übernimmt Verantwortung

Ein Journalist gelangte versehentlich in einen geheimen Gruppenchat hochrangiger US-Regierungsmitglieder. Sicherheitsberater Mike Waltz spricht von einem peinlichen Fehler - doch wie es dazu kam, bleibt unklar.

Das Wichtigste in Kürze Mike Waltz übernimmt die Verantwortung für den Vorfall, weiß aber nicht, wie der Journalist in die Gruppe kam.

Er betont, dass er den betroffenen Journalisten nie kontaktiert habe und nun Techniker den Fall untersuchen.

US-Präsident Trump hatte zuvor Vorwürfe gegen sein Team zurückgewiesen und Waltz in Schutz genommen.

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, hat eingeräumt, dass ein Journalist versehentlich Zugang zu einem geheimen Gruppenchat hochrangiger Regierungsmitarbeiter erhielt.

"Das ist peinlich", sagte Waltz dem Sender Fox News. Er habe die Gruppe selbst erstellt, könne sich aber nicht erklären, wie die Nummer des Journalisten in sein Handy und schließlich in die Gruppe gelangt sei. Möglich sei, dass ein Kontakt in seinem Adressbuch mit einer falschen Nummer abgespeichert war.

Waltz betonte zudem, er habe den Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, den er als "Trump-Hasser, Abschaum und Verlierer" bezeichnete, nie getroffen oder ihm eine Nachricht geschickt.

Er habe sich inzwischen mit Tech-Milliardär Elon Musk beraten - nun sollen Experten den Vorfall untersuchen. Zudem stellte Waltz klar, dass er nicht wolle, dass Goldberg den gesamten Chat-Verlauf über die App Signal veröffentlicht. Bislang waren nur Auszüge bekannt geworden.

US-Präsident Trump wies zuvor jegliche Vorwürfe gegen sein Team zurück und stärkte Waltz den Rücken. Goldberg gab an, vermutlich versehentlich in die Chat-Gruppe aufgenommen worden zu sein, in der Minister und hochrangige Regierungsmitglieder über die bevorstehende US-Militäraktion im Jemen diskutierten.