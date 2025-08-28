Anzeige
Video deckt Orbáns Luxus auf

Geheimes Protz-Schloss: Luxusanwesen von Orbáns Familie erhitzt Ungarns Gemüter

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 16:06 Uhr
  • Benedikt Rammer
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. (Archivbild)
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. (Archivbild)© Virginia Mayo/AP/dpa

Ein Video des unabhängigen Abgeordneten Ákos Hadházy zeigt das luxuriöse Anwesen der Familie von Viktor Orbán. Kritiker:innen zweifeln an der offiziellen Nutzung als landwirtschaftlicher Betrieb.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein Video zeigt ein luxuriöses Anwesen der Familie von Viktor Orbán, veröffentlicht von Abgeordnetem Ákos Hadházy.

  • Offiziell soll das Anwesen ein landwirtschaftlicher Betrieb sein, Kritiker:innen zweifeln jedoch an dieser Darstellung.

  • Orbán bestreitet, der Besitzer zu sein, nutzt das Anwesen laut Medienberichten jedoch als Rückzugsort.

In Ungarn sorgt ein Video des Luxusanwesens Hatvanpuszta, das der Familie von Ministerpräsident Viktor Orbán gehört, für Diskussionen. Der unabhängige Abgeordnete Ákos Hadházy veröffentlichte am Mittwoch (27. August) Aufnahmen des Anwesens auf Facebook, die er ohne Erlaubnis auf dem Gelände gemacht hatte. "Das hintere Haupttor stand weit offen", erklärte Hadházy. Später sei er von Bediensteten aufgefordert worden, das Grundstück zu verlassen.

Das Video zeigt gepflegte Gartenanlagen, einen Swimmingpool, großzügige Gebäude und landwirtschaftliche Maschinen. Hadházy bezeichnete das Anwesen als einen "luxuriösen Schlosskomplex" und stellte die offizielle Erklärung der Familie Orbán infrage.

Eigentümer und Nutzung unter Beobachtung

Nach Angaben der Familie gehört das Anwesen Orbáns 84-jährigem Vater Győző Orbán. Dieser erklärte gegenüber der regierungsnahen Zeitung "Bors", er habe das Grundstück 2011 gekauft, um darauf einen historischen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem 19. Jahrhundert nachzubilden.

Kritiker:innen und Journalist:innen hatten in der Vergangenheit jedoch berichtet, dass Viktor Orbán das Anwesen als privaten Rückzugsort nutze. Der Premierminister selbst weist diese Behauptungen zurück und betont, nicht der Besitzer des Grundstücks zu sein.

Zweifel an landwirtschaftlicher Nutzung

Hadházy argumentiert auf Grundlage seines Videos, dass das Gelände nicht wie angegeben als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt werde. Die luxuriöse Ausstattung und die offensichtliche Zweckentfremdung des Anwesens werfen Fragen zur Transparenz und zu möglichen finanziellen Verbindungen auf.

Die Veröffentlichung des Videos hat in Ungarn eine Debatte über den Lebensstil und die Glaubwürdigkeit von Premierminister Orbán und seiner Familie entfacht. Kritiker:innen werfen ihm vor, von einem System zu profitieren, das er selbst geschaffen habe.

  • Verwendete Quellen:
  • Hadházy Ákos auf Facebook
  • Bors: "Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt"
