Anzeige
Regierungschef bei der Marine

Antrittsbesuch bei der Marine: Merz auf der Fregatte "Bayern"

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 15:59 Uhr
  • dpa
Bundeskanzler Merz hat erstmals die Deutsche Marine in Rostock besucht.
Bundeskanzler Merz hat erstmals die Deutsche Marine in Rostock besucht.© Jens Büttner/dpa

Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere. Er besucht erstmals die Marine in Rostock. Nach einem Gespräch mit dem Marineinspekteur ging's per Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern" in der Ostsee.

Anzeige

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock begonnen. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, besuchte er das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF). Anschließend flog Merz mit dem Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern", wo er im Seegebiet vor Warnemünde eine Marine-Übung verfolgte will.

Auch in den News:

Auf dem Programm stehen dabei Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Nach dem Besuch in Rostock reist Merz nach Frankreich, wo er sich am Abend in Toulon mit Präsident Emmanuel Macron trifft. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
Mehr News
Viktor Orban
News

Geheimes Protz-Schloss: Luxusanwesen von Orbáns Familie erhitzt Ungarns Gemüter

  • 28.08.2025
  • 16:06 Uhr
Comer See
News

Große Anteilnahme in Bühl: Vater nach Rettungsaktion im Comer See vermisst

  • 28.08.2025
  • 15:50 Uhr
In den USA sollen Visa-Regeln für Studierende und Journalisten verschärft werden.
News

USA planen strengere Visa-Regeln für Studierende und Journalist:innen

  • 28.08.2025
  • 15:38 Uhr
Russland Soldaten
News

Elite-Soldaten inszenieren Verletzungen: Millionenbetrug in Russlands Militär

  • 28.08.2025
  • 15:14 Uhr
Feuerwehr räumt Haus in Berlin-Mitte wegen Einsturzgefahr
News

Einsturzgefahr in Reinhardtstraße Berlin - THW trägt Dach ab

  • 28.08.2025
  • 14:45 Uhr
Wal erschossen im Sylter Watt
News

Schnabelwal strandet vor Sylt -  Tier von Seehundjäger erschossen

  • 28.08.2025
  • 14:43 Uhr
GERMANY-FRANCE/POLITICS
News

Krisen-Talk unter Freunden - Macron empfängt Merz

  • 28.08.2025
  • 14:07 Uhr
Grünen-Politiker Robert Habeck
News

Habeck spricht bei Lanz emotional über Kriegseinsatz: "Lieber ich als meine Söhne"

  • 28.08.2025
  • 14:06 Uhr
Gastwirt splittet keine Rechnungen mehr
News

Getrennt bezahlen unerwünscht: Esslinger Wirt sorgt für hitzige Debatte

  • 28.08.2025
  • 12:57 Uhr
Bundeslandwirtschaftsminister Rainer
News

Ravioli für den Ernstfall: Wie Deutschland sich besser auf Krisen vorbereiten will

  • 28.08.2025
  • 12:41 Uhr