Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz – Polizei schießt auf Täter

Schock in Ulm: Am Freitagabend kam es zu einer Geiselnahme. Die Polizei schoss dabei auf den Verdächtigen. Der Mann werde nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus behandelt.

Das Wichtigste in Kürze Eine Geiselnahme am Münsterplatz in Ulm löst am Freitagabend einen riesigen Polizeieinsatz aus.

Die Polizei stoppte den Verdächtigen mit Schüssen.

Der Täter habe wohl während der Geiselnahme angegeben, sich vom SEK erschießen lassen zu wollen.

Am Ulmer Münsterplatz kam es nach einer Geiselnahme zu Schüssen von der Polizei. Ein Mann hatte mehrere Menschen in einem Geschäft am Freitagabend (26. Januar) als Geiseln genommen. Das bestätigte Staatsanwalt Michael Bischofberger am Abend der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Demnach hatte der Mann mit einer Geisel ein Geschäft verlassen und flüchten wollen.

Daraufhin habe die Polizei auf ihn geschossen. Wie der Staatsanwalt mitteilte, sei der Verdächtige verletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Alle Geiseln seien unverletzt geblieben. Von seitens der Einsatzkräfte fielen mehrere Schüsse. Die Schüsse seien außerhalb des Gebäudes gefallen.

Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden

Einer Mitteilung zufolge hatte die Geiselnahme gegen 18.45 Uhr begonnen. Um 20.20 Uhr habe ein bewaffneter Täter mit einer Geisel das Gebäude verlassen und sei geflohen. Nach dem Kenntnisstand der Ermittler:innen habe aber nur die Polizei geschossen. Die Beamt:innen hatten wegen des Einsatzes den zentralen Münsterplatz in Ulm und die Zugänge dorthin gesperrt. "Das Gebiet weiträumig meiden", schrieb das Präsidium im Kurznachrichtendienst X (früher: Twitter). "

Wir gehen davon aus, dass der Täter bewaffnet war und eine erhebliche Gefahr von ihm ausging. Michael Bischofberger

Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Um die Polizistinnen und Polizisten bei ihrer Arbeit nicht zu behindern, sollten Menschen das Gebiet aber möglichst meiden. Passanten wurden vom Münsterplatz weg geschickt und die Polizei sperrte das Gelände mit rot-weiß-gestreiftem Flatterband ab.

Täter hat während der Geiselnahme angegeben, sich vom SEK erschießen lassen zu wollen

Nach dpa-Informationen wurde der Geiselnehmer vom Ulmer Münsterplatz schwer verletzt. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der mutmaßliche Täter soll wohl bei der Bundeswehr gewesen sein. Er habe mehrere Kurz- und Langwaffen dabeigehabt. Sicherheitskreise berichteten, der Täter habe wohl während der Geiselnahme angegeben, sich vom SEK erschießen lassen zu wollen.

