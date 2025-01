Geiselnahme in Rimbach und Kickls umstrittener Plan für Österreich: Die wichtigsten News am Dienstag

In einer Kleinstadt in Hessen kommt es zu einem Banküberfall mit Geiselnahme und in Österreich macht sich Herbert Kickl der rechten FPÖ bereit für ein mögliches neues Amt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Banküberfall mit Geiselnahme in Hessen

Eine Gemeinde im Odenwald hält für drei Stunden den Atem an. In einer Bankfiliale bedroht ein bewaffneter Mann eine Mitarbeiterin. Dann kann die Polizei ihn festnehmen.

Die wichtigsten Fakten zur Geiselnahme in Hessen - KOSTENLOS auf Joyn anschauen!

Anzeige

Anzeige

Kickl will mit "ehrlicher Politik" neue Ära einleiten

Vor Beginn der absehbaren Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zentrale Bedingungen gestellt. Die ÖVP müsse sein Credo von einer "ehrlichen Politik" teilen, sagte der Rechtspopulist. "Keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage, keine Quertreiberei", warnte er bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Auftrag zur Regierungsbildung.

Kickls Pläne für Österreich: KOSTENLOS auf Joyn anschauen!

Anzeige

Anzeige

Schüsse in Neukölln - Clan-Mitglieder vor Ort

Nach Schüssen in Berlin-Neukölln prüft die Polizei Zusammenhänge mit Clan-Kriminalität. Am Tatort wurden bis in den frühen Morgen Spuren gesichert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mögliche Zeugen seien allerdings wenig gesprächsbereit.

Mehr zu der Gewalttat in Berlin-Neukölln sehen Sie KOSTENLOS auf Joyn!

Anzeige

Briefwahl, TV-Duelle: Die wichtigsten Termine bis zur Neuwahl

Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher und damit geht auch der Wahlkampf in die heiße Phase. Parteien und Kanzlerkandidat:innen von SPD, Grünen, CDU und Co. bereiten sich vor.

Die kommenden Wochen bis zur Wahl im Überblick: KOSTENLOS auf Joyn anschauen!

Die wichtigsten Nachrichten am Dienstag

Alle wichtigen News vom Dienstag (7. Januar) können Sie jederzeit hier KOSTENLOS auf Joyn anschauen!