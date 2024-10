Geisterbahn-Brand auf Gallimarkt in Leer: Ermittler finden Ursache

In Ostfriesland gilt der Gallimarkt als fünfte Jahreszeit. Am Sonntag brannte es in der Geisterbahn, elf Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen zeigen: Eine Gruselfigur spielte eine entscheidende Rolle.

Das Wichtigste in Kürze Die Geisterbahn "Zombie" auf dem Gallimarkt in Leer geriet am Sonntag in Brand und musste evakuiert werden.

Ermittler:innen haben nun eine Gruselfigur als Brandursache identifiziert.

Insgesamt elf Menschen wurden verletzt, entzündete Requisiten aus Kunststoff sorgten für starke Rauchentwicklung.

Das Fahrgeschäft "Zombie" auf dem Gallimarkt in Leer, dem größten Volksfest Ostfrieslands, musste am vergangenen Sonntag (13. Oktober) aufgrund eines Brandes evakuiert werden. Wie der NDR berichtet, übernahm die Staatsanwaltschaft Aurich die Ermittlungen zum Feuer in der Geisterbahn.

Am Montagmorgen (14. Oktober) machten sich Kriminalpolizei und Brandermittler:innen ein Bild vor Ort und rekonstruierten den Brand: Auslöser für das Feuer sei demnach eine Gruselfigur, die den Besucher:innen vor die Bahn springt, gewesen. Diese habe sich aus noch ungeklärten Gründen entzündet, die Flammen hätten auf die Umhänge in unmittelbarer Nähe übergegriffen.

Insgesamt elf Menschen verletzt

Das Feuer war am Sonntag schnell gelöscht worden. Allerdings hatten insgesamt elf Menschen Verletzungen erlitten, drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Weil die Requisiten aus Kunststoff bestanden, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Mindestens vier Mitarbeitende zählen zu den Verletzten und trugen eine Rauchvergiftung davon, eine Person erlitt zudem einen Schock.

Die Polizei erklärte, die Betreiber:innen der Geisterbahn hätten die Besucher:innen schnell in sichere Bereiche gebracht, die Evakuierung erfolgte schließlich über Seitenausgänge. Innerhalb von sieben Minuten sei es der Feuerwehr gelungen, alle Personen ins Freie zu bringen. Die Entlassung der im Krankenhaus behandelten Verletzten soll nach Einschätzung der Feuerwehr Leer noch Ende dieser Woche erfolgen.

Gut besuchtes Volksfest

Die Schadenshöhe ist derweil noch unklar. Der Markt sei wegen des sonnigen Wetters sehr gut besucht gewesen, erklärte ein Sprecher. Die Stadt erwartete zu dem Volksfest früheren Angaben zufolge rund eine halbe Million Besucher:innen.

Während des Festes sind 19 große Fahrgeschäfte und rund 250 Marktstände in der Innenstadt verteilt. Der Gallimarkt, einst ein Viehmarkt, geht bis auf das Jahr 1508 zurück, als Graf Edzard I. dem damaligen Flecken Leer das Marktrecht verlieh. Der Viehmarkt gehört bis heute zu dem Volksfest.