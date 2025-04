Sandra K. verließ ihre Wohnung im Helbraer Ortsteil Benndorf mit ihrer Bulldogge und kam nicht wieder heim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sie ging kurz Gassi und verschwand spurlos. Die Polizei ist weiter auf der Suche nach der 36-jährigen vermissten Frau aus Sachsen-Anhalt. Sandra K. wird bereits seit dem 21. April um 16.00 Uhr, im Bereich Mansfelder Grund-Helbra, Ortsteil Benndorf vermisst.

Die zweifache Mutter hat am Ostermontag ihre Wohnung im Helbraer Ortsteil Benndorf mit ihrer Bulldogge verlassen. Die Wohnung befindet sich in der Benndorfer Hauptstraße. Das Handy der Vermissten ist seit Tagen nicht erreichbar. Ein letztes Lebenszeichen gab es am Tag des Verschwindens um 16:00 Uhr. Das Mobiltelefon wurde zuletzt fünf Kilometer vom Wohnort der Vermissten in Wimmelburg geortet.

Name: Sandra K.

Alter: 36 Jahre

Geschlecht: Weiblich

Herkunft: Deutsch

Figur: Dünn

Haare: Braun, schulterlang

Bekleidung: Unbekannt, schwarze Nike-Schuhe

Begleithund: Französische Bulldogge

Im Video: 36-Jährige und ihre Bulldogge vermisst

Ungewöhnlicher Fall: Verhalten passt nicht zu Sandra

Die Kripo spricht von einem ungewöhnlichen Fall. "Sandra würde ihre Hunde und ihre Kinder nie so lange allein lassen. Auch, dass sie nicht ans Handy geht, ist völlig untypisch.", sagte eine Freundin der vermissten Mutter zu "Bild". Verwandte von Sandra kümmern sich derzeit um ihre beiden Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren.

"Wir hoffen, dass uns möglichst viele Menschen bei der Suche nach Sandra unterstützen. Wir wollen unsere Schwester so schnell wie möglich wieder bei uns haben", bittet die Schwester der Vermissten.

Nach Sandra und ihrer Bulldogge wurde mitunter bereits in Benndorf, Helbra und Hettstedt gesucht, wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilt. Eine Gartenanlage südöstlich von Benndorf in Richtung Helbra ist außerdem durchsucht worden, da der Hund dort angeschlagen hatte. Die Suchaktionen blieben bisher erfolglos.

Suche nach Sandra: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei informiert darüber, dass der öffentliche Personennahverkehr bereits in Kenntnis gesetzt wurde. Befragungen städtischer Krankenhäuser sowie Kontaktaufnahmen zu Freunden und Familienangehörigen haben bisher keine neuen Erkenntnisse gebracht.

Die Beamten setzen für die Suche einen Mantrailer-Hund ein, der speziell zur Geruchsspurerkennung der Vermissten trainiert wurde. Zudem ist eine wärmebildfähige Drohne im Einsatz.

Die Behörde bittet für die Suche die Bevölkerung um Mithilfe. "Falls jemand Informationen zum Aufenthaltsort von Sandra K. hat oder sie gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 03475 670 293 zu melden", so die Mitteilung.