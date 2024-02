Geldtransporter-Überfall in Berlin: Täter auf der Flucht

Geldtransporter-Überfall in Berlin: Die Täter schlugen wohl am Mariendorfer Damm zu und erbeuteten eine Geldkassette.

In Berlin ist am Freitagmorgen (9. Februar) offenbar ein Geldtransporter überfallen worden. Wie die "Bild" berichtet, wollte ein gelbes Fahrzeug gerade eine Volksbank-Filiale am Mariendorfer Damm beliefern, als die Täter zugeschlagen haben. Vier maskierte Täter nahmen den Geldtransporter-Fahrern demnach ihre Waffen ab und erbeuteten eine Geldkassette.

Mehr dazu in Kürze.