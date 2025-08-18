Anzeige
Japan

Brand in Osakas beliebtem Touristenviertel - zwei Feuerwehrleute gestorben

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 10:56 Uhr
  • Christopher Schmitt
Auf dem Foto sind die Löscharbeiten in Dotombori - bekannt für seine Leuchtreklamen - zu sehen.
Auf dem Foto sind die Löscharbeiten in Dotombori - bekannt für seine Leuchtreklamen - zu sehen.-/kyodo/dpa

Es brennt im Ausgehviertel Dotombori: Im japanischen Osaka ist die Feuerwehr ausgerückt, zwei Feuerwehrleute sind offenbar ums Leben gekommen.

Anzeige

Bei einem Brand in Osakas beliebtem Ausgehviertel Dotombori sind am Montag (18. August) nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Das Feuer war im ersten Stock eines Gebäudes ausgebrochen. Der betroffene Stadtteil der westjapanischen Stadt beherbergt viele Shopping-Möglichkeiten und ist insbesondere aufgrund des Nachtlebens bei Tourist:innen äußerst beliebt.

Zuvor hatte bereits das japanische Medium "The Mainichi" berichtet, dass drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Nach Polizeiangaben wurde eine Frau wegen durch Rauch verursachte Atemprobleme in eine Klinik eingeliefert. Bei den anderen beiden Betroffenen handelt es sich mutmaßlich um die mittlerweile verstorbenen Feuerwehrleute.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Um 9:50 Uhr (Ortszeit) ist laut Feuerwehr ein Notruf eingegangen. Aus dem brennenden Gebäude, welches sich in der Nähe der berühmten Glico-Leuchtreklame befindet, stieg schwarzer Rauch auf, wie eine Aufnahme eines "Kyodo News"-Hubschraubers zeigt. Passant:innen sowie Tourist:innen blieben stehen und verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr in Dotombori.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • "The Mainichi": Fire breaks out at building in Osaka's popular Dotombori district
  • Nachrichtenagentur Reuters
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-935-774056
News

Gipfel-Treffen im Newsticker: Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 13:29 Uhr
Sorge vor neuem Eklat: Die britische Regierung gibt dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Tipps für seinen Besuch bei US-Präsident Trump mit auf den Weg.
News

"So viel wie möglich loben": Briten geben Selenskyj Tipps für Trump-Besuch

  • 18.08.2025
  • 13:17 Uhr
Flugzeug in der Luft
News

Das sind die turbulentesten Flugzeug-Reiserouten

  • 18.08.2025
  • 12:20 Uhr
Portemonnaie
News

Deutlicher Anstieg: Deutscher Staat gibt immer mehr für Sozialhilfe aus

  • 18.08.2025
  • 12:12 Uhr
Liegen-Krise auf Mallorca: Viele Urlauber:innen setzen zunehmend auf das eigene Handtuch, statt teure Liegen zu mieten.
News

Urlauber sparen zunehmend: Strandliegen-Krise auf Mallorca

  • 18.08.2025
  • 11:40 Uhr
Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht
News

Sechsjährige aus Erlebnisbad Rulantica gelockt: Verdächtiger wird ausgeliefert

  • 18.08.2025
  • 11:35 Uhr
Bolivien: Stichwahl zwischen zwei Oppositionskandidaten
News

Wahlen in Bolivien: Land vor Richtungswechsel, Stichwahl soll Entscheidung bringen

  • 18.08.2025
  • 11:15 Uhr
Brand in Zementwerk Burglengenfeld
News

Großbrand in Zementwerk in Burglengenfeld: Suche nach Ursache beginnt

  • 18.08.2025
  • 09:56 Uhr
Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof
News

Wird Anna-Theresa Korbutt die neue Bahnchefin? Das sagt die HHV-Geschäftsführerin

  • 18.08.2025
  • 09:20 Uhr
US-Präsident Trump (r) trifft erneut den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus im Februar 2025 - bei der letzten Begegnung dort kam es zum Eklat.
News

Weckt böse Erinnerungen: Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 08:24 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12