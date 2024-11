Gendern ja oder nein: So häufig nutzen die Deutschen die inklusive Sprachform

In der politischen Auseinandersetzung zwischen Union und Grünen spielt auch das Gendern immer wieder eine Rolle. Eine Umfrage zeigt, so groß sind die Unterschiede bei ihren Anhängern:innen im Alltag nicht.

77 Prozent der Männer und 82 Prozent der Frauen nutzen selten die integrative Sprachform

Es gibt nur geringe Unterschiede zwischen den Anhängern:innen der Union und den Grünen, wobei 52 Prozent der CDU- und CSU-Anhänger und 53 Prozent der Grünen-Anhänger angaben, nie zu gendern.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland gendern im Austausch mit anderen nur selten oder nie. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) im Auftrag der Wochenzeitung "Die Zeit". Demnach gaben 77 Prozent der befragten Männer und 82 Prozent der befragten Frauen an, selten oder nie zu gendern, wenn sie sich mit anderen Menschen austauschen.

Wenig Unterschiede gibt es zwischen den Anhänger:innen von Union und Grünen. So gaben 52 Prozent der befragten Anhänger:innen von CDU und CSU an, nie zu gendern, bei den Anhängern:innen der Grünen waren es sogar 53 Prozent. 29 Prozent der Grünen-Sympathisant:innen gaben allerdings an, immer oder oft zu gendern, bei der Union waren es 12 Prozent. Für die Erhebung befragte infas im September 1.048 Menschen.

