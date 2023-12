Wegen Flughafenpanne in Genf: Schulze muss Israel-Besuch absagen

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze musste wegen einer Flughafensperre in Genf ihren geplanten Israel-Besuch absagen. Drei Stunden habe die SPD-Politikerin zuvor auf das Abheben ihrer Maschine gewartet.

Das Wichtigste in Kürze Am Genfer Flughafen ging am Mittwochabend aufgrund eines Betriebsunfalls vorübergehend nichts.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sah sich deshalb nun gezwungen, ihren geplanten Israel-Besuch zu streichen.

Eigentlich wollte Schulze vor Ort mit Vertretern der israelischen Regierung und der Palästinenserbehörde über Entwicklungsprojekte sprechen.

Wenn der Flieger nicht abheben kann, sind auch der Bundesentwicklungsministerin die Hände gebunden. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat wegen einer Flughafensperrung in Genf eine Reise nach Israel abgesagt.

Sprecherin: Schulze wartete drei Stunden auf Abflug

Die Ministerin wartete in Genf drei Stunden auf den geplanten Abflug nach Tel Aviv, wie eine Sprecherin am Mittwochabend sagte. Die Weiterreise musste schließlich abgesagt werden.

Schulze wollte sowohl mit Vertretern der israelischen Regierung und der Palästinenserbehörde über Entwicklungsprojekte sprechen. Sie hatte am Mittwoch in Genf am Weltflüchtlingsforum teilgenommen. Sie werde nach Berlin zurückkehren, sagte die Sprecherin.

Betriebsunfall am Flughafen Genf

Die Flughafensperre wurde nach vier Stunden wieder aufgehoben. Am Flughafen war ein Privatflugzeug von der einzigen Start- und Landebahn abgekommen und im Gras stecken geblieben. Er musste mit einem Kran geborgen werden, wie ein Flughafensprecher berichtete. Verletzt worden war bei dem Unfall niemand. Rund 100 Flüge waren von der Sperrung betroffen. Abflüge wurden gestrichen, Flüge mit Ziel Genf umgeleitet oder abgesagt.