Björn Höcke, der rechtsextreme Politiker und Fraktionsvorsitzende der in Thüringen als erwiesen rechtsextremistischen AfD, macht erneut Schlagzeilen. Während einer Veranstaltung in Gera animierte er sein Publikum, gemeinsam mit ihm eine Nazi-Parole zu skandieren.

Unsäglich: Der rechtsextreme Höcke lässt auf einer Versammlung in Gera die Stimmung hochkochen und schafft es dabei, sein Publikum derart anzustacheln, dass alle Teilnehmer eine strafbare Nazi-Losung grölen. Und zwar gemeinsam mit ihm.

Im Video: Sachsen-AfD "gesichert rechtsextremistisch"

Trotz anstehendem Prozess skandiert Höcke verbotene Nazi-Parole

Er kann es nicht lassen - der rechtsextreme Björn Höcke schafft es, mitten auf einer Veranstaltung in Gera, sein Publikum voller Inbrunst eine verbotene Nazi-Parole skandieren zu lassen. Einen eindrucksvollen Beweis lieferte die Aufklärungs-Gruppe "Ostthüringer Divan", die auf ihrem X-Account einen Videoausschnitt der Veranstaltung postete. Darauf zu sehen: Höcke, der als Faschist bezeichnet werden darf, wild gestikulierend auf einer Bühne. Dabei redet er sich so in Rage und animiert dabei seine Zuhörer, gemeinsam mit ihm genau den SA-Spruch zu grölen, für den er demnächst vor Gericht soll: "Alles für Deutschland!"

Anscheinend lässt sich Höcke auch durch den anstehenden Prozess vor dem Landgericht Halle nicht davon abhalten, immer wieder diese SA-Losung zu verwenden. Die Anklage lautet übrigens auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen - dazu gehört eben auch dieser SA-Schlachtruf. Auf die Anfrage von "T-Online" an Björn Höcke, was er damit bezweckte, die SA-Parole von seinem Publikum wiederholen zu lassen, soll der rechtsextreme Politiker bisher nicht geantwortet haben.

