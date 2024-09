Gewaltverbrechen in München: Mutmaßliche Tötung eines Mannes im Alten Botanischen Garten

Im Alten Botanischen Garten in München wird ein verletzter Mann gefunden. Er stirbt im Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach einer "größeren Gruppe von Tatverdächtigen".

In der Münchner Innenstadt ist ein Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch (25. September) schwer verletzt im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden.

Der schwerstverletzte Mann aus dem Alten Botanischen Garten starb im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Sie geht von einer "größeren Gruppe von Tatverdächtigen" aus, nach der gefahndet werde. Mehrere Kontrollstellen wurden aufgebaut.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es gab nach Polizeiangaben zunächst "keine Hinweise auf Messer oder Schusswaffen".

Im Rahmen der ersten Ermittlungen hätten sich aber "Hinweise auf eine tätliche Auseinandersetzung kurz davor" ergeben, an der mehrere Personen beteiligt waren. Ein Hauptbeteiligter sei momentan flüchtig. Durch die dortige Videoüberwachung wurde ein Bild dieses Mannes aufgenommen, das die Polizei München auf ihrer Website zusammen mit einer Personenbeschreibung zur Verfügung gestellt hat.