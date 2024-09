Goldener Löwe für "The Room Next Door" von Pedro Almodóvar

Der Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar hat bei den 81. Filmfestspielen in Venedig einen Goldenen Löwen ergattern. Unter den Ausgezeichneten der Nacht befindet sich auch Hollywood-Star Nicole Kidman.

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury bekannt.

Das Drama erzählt von zwei Freundinnen, die sich mit dem Sterben auseinandersetzen müssen. Tilda Swinton verkörpert eine Frau mit Krebs im Endstadium, die eine alte Freundin (Julianne Moore) um einen komplizierten Gefallen bittet. Sie möchte im Moment ihres selbstgewählten Todes nicht allein sein. Der Film basiert auf dem Roman "Was fehlt dir" von Sigrid Nunez.

Pedro Almodóvar ist der international bekannteste Regisseur Spaniens. Sein Film "Alles über meine Mutter" gewann 2000 einen Oscar. Einen weiteren Oscar erhielt der 74-Jährige im Jahr 2003 für "Sprich mit ihr". "The Room Next Door" ist sein erster englischsprachiger Spielfilm.

Preise für Nicole Kidman und Vincent Lindon

Weitere wichtige Preise der Filmfestspiele gingen an die australische Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in "Babygirl" (beste Schauspielerin), den französischen Schauspieler Vincent Lindon für seinen Part in "Jouer avec le feu" (bester Schauspieler) sowie die italienische Regisseurin Maura Delpero, die für ihren Film "Vermiglio" den Großen Preis der Jury erhielt.

Die 81. Filmfestspiele Venedig, die am 28. August begonnen hatten, zählen neben den Filmfestspielen in Cannes und der Berlinale zu den drei bedeutendsten der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 21 Werke um die Preise konkurriert.

Die Auszeichnungen wurden von einer internationalen Jury verliehen. Ihre Vorsitzende war die französische Schauspielerin Isabelle Huppert.

