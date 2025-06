Aktuelles Update für Google Chrome so schnell wie möglich installieren

Wer Windows, macOS oder Linux nutzt, bekommt in den kommenden Tagen ein automatisches Update für Google Chrome empfohlen. Da es sich um gefährliche Sicherheitslücken handelt, raten Expert:innen, mit der Aktualisierung des Browsers nicht zu warten.

Google hat ein dringendes Update für den Chrome-Browser veröffentlicht. Wie unter anderem die "Frankfurter Rundschau" meldet, werden damit elf Sicherheitslücken geschlossen, von denen zwei besonders kritisch sind. Diese Schwachstellen seien von externen Sicherheitsexpert:innen entdeckt worden und könnten unter Umständen zur Ausführung von schadhaftem Code auf dem PC führen.

Dem Bericht zufolge hat Google mit "Chrome 137" ein bedeutendes Sicherheitsupdate veröffentlicht, das nicht ignoriert werden sollte. Betroffen sind von den Sicherheitslücken demnach Nutzer:innen von Windows, macOS und Linux. Ihnen werde die neue Version in den kommenden Tagen automatisch angeboten, was keinesfalls ignoriert werden sollte. Empfohlen wird jedoch, das Update schon vorher, so schnell wie möglich manuell auszulösen.

Wie der Artikel erklärt, sind lediglich wenige Arbeitsschritte für das Update erforderlich:

Öffnen Sie eine Internetseite mithilfe des Browsers Google Chrome. Klicken Sie oben rechts auf der Internetseite auf die drei senkrechten Punkte (⋮).

Wählen Sie dort unter "Hilfe" den Menüpunkt "Über Google Chrome" aus.

Chrome sucht automatisch nach Updates und lädt diese herunter.

Klicken Sie auf "Jetzt neu starten". Damit wird die Installation mit dem Neustart des Browsers abgeschlossen.

Dem Bericht zufolge hält sich Google mit technischen Details zu den Schwachstellen bewusst zurück, solange die Mehrheit der Nutzer:innen das automatische Update noch nicht erhalten haben. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, damit Kriminelle die Informationen nicht nutzen können, um Angriffe auf noch nicht aktualisierte Browser zu starten.