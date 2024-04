Größte Suche nach Arian in Bremervörde erfolglos - doch die Helfer geben nicht auf

26.04.2024 • 15:32 Uhr Lena Glöckner

Das sagt Arians Mutter ihm über die Lautsprecher

Weil der vermisste Arian aufgrund seines Autismus vermutlich nicht auf Ansprachen reagiert, setzt die Polizei auf der Suche nun auf die Hilfe einer Expertin.

Jutta Berthold ist Ergotherapeutin bei der "Autismus Ambulanz Bremervörde/Zeven der Lebenshilfe e. V.". In Absprache mit ihr hat die Familie des Sechsjährigen Sprachnachrichten aufgenommen, die per Lautsprecher abgespielt werden, wie Berthold nun in einem Gespräch mit dem "Spiegel" verriet.

Zum einen werde eine Nachricht des älteren Bruders abgespielt, der Arian dazu auffordert, mit ihm zu spielen, so die Expertin. Außerdem wird die Stimme seiner Mutter abgespielt, die ihm die Erlaubnis dazu gibt, zu den Suchenden zu gehen. Dies sei besonders wichtig, weil Autisten "schnell überfordert und hilflos in Entscheidungssituationen" seien, so Bertholdt. "Dann fragt er seine Mutter oder Vater: Darf ich das?"

Es könne sein, dass Suchende einen Meter neben Arian stehen und ihn nicht sehen, weil er nicht aufsteht, erklärte die Expertin.