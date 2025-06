Großbrand in Backnang - mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Mitten in der Nacht steht ein großer Müllhaufen in Backnang in Flammen und greift auf die Halle eines Betriebs über. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Mit mehr als 130 Einsatzkräften bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand in einem müllverarbeitenden Betrieb in Backnang. Ein großer Müllhaufen brenne; der Brand habe auf eine angrenzende Halle übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten würden sich jedoch bis in den Dienstagvormittag (3. Juni) ziehen.

Wegen der starken Rauchentwicklung sendete die Feuerwehr eine Mitteilung an die Bevölkerung über die Warnapp "Nina". Menschen im Umkreis von 500 Metern um den Brandort waren aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

