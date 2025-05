In Bochum ist es zu einem Großbrand in einer Diskothek gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da die Disko bereits geschlossen war.

In Bochum ist eine Diskothek bei einem Großbrand zerstört worden. Das Feuer bracht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30. Mai) im Stadtteil Hamme in der Freudenbergstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz der verheerenden Zerstörung der Räumlichkeiten wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile ausbreitet.

Nächtlicher Großbrand in Bochumer Disko

Die erste Meldung ging um kurz nach 4 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle ein, ausgelöst durch den Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage. Noch bevor der erste Löschzug der Innenstadtwache eintraf, bestätigten mehrere Autofahrer von der nahegelegenen A 40 den Brand durch Anrufe.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand den Angaben nach der Innenraum der Diskothek bereits in Flammen, erste Flammen schlugen schon aus dem Dach der Halle. Menschen waren nicht in Gefahr, da die Diskothek zu diesem Zeitpunkt geschlossen war. Nach etwa 90 Minuten wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Eine großflächige Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäudeteile konnte durch den massiven Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten erwiesen sich als sehr aufwendig, da große Teile der Zwischendecke geöffnet und kontrolliert werden mussten. Immer wieder wurden dort Glutnester lokalisiert und gezielt bekämpft.

Aufgrund der anfänglich starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung herausgegeben, die jedoch bald wieder aufgehoben werden konnte. Insgesamt waren rund 85 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.