Großbrand in Mannheim: Feuer sorgt für dunkle Rauchwolke über der Stadt

Über der Stadt Mannheim steigt eine schwarze Rauchsäule auf. Es brennt auf einem Betrieb, der Abfall verarbeitet.

In Mannheim ist ein größeres Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag weiter an. Verletzte gab es keine, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Eine dunkle Rauchwolke war am frühen Freitagmittag (20. Dezember) weit über dem Stadtgebiet zu sehen. Anwohner:innen wurden angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nach aktuellen Erkenntnissen erst einmal nicht.

Rund 700 Kubikmeter Misch-Schrott sei auf dem Betriebsgelände aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Stadt mit. Die Feuerwehr war mit der Löschung vom Boden, von Drehleitern und von einem Löschboot beschäftigt. Zudem versuche man das Feuer auf dem Gelände einzugrenzen, in dem der Schrott etwa mit Baggern auseinandergezogen, gelöscht und beseitigt wird.

Mehr als 100 Kräfte waren im Einsatz. Die Feuerwehr ging am Mittag davon aus, dass der Einsatz lange andauern werde. Der Recyclinghof befindet sich im Bereich der Friesenheimer Insel in Mannheim - in der Nähe der Grenze zu Rheinland-Pfalz.