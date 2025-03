Großbrand in Walldorf: Vier Wohngebäude stehen in Flammen

Ein Brand in Walldorf sorgt für einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Flammen greifen auf Nachbargebäude über.

Anzeige

Vier Wohngebäude haben in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen. Sie stehen in vollem Ausmaß in Brand, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmittag (6. März) sagte. Ein Mensch sei verletzt worden - wie schwer, sei noch nicht bekannt. Auch zur Brandursache gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.

Als die Feuerwehr eintraf, habe bereits ein Gebäude in Flammen gestanden. Das Feuer habe sich in dem eng bebauten Gebiet schnell ausgebreitet. Die Nachbargebäude wurden evakuiert, für die Bewohner:innen wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Feuerwehr und Polizei sind mit starkem Kräfteaufgebot im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war im Anflug. Eine Polizeidrohne unterstützt die Löscharbeiten und überwacht das Ausmaß des Brandes.

Anzeige

Anzeige

Die Bevölkerung wurde angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Anwohner:innen hatten die Rettungskräfte verständigt, nachdem das Feuer in dem Wohnviertel ausgebrochen war. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.