Großbritannien: Post-Angestellte zu Unrecht verurteilt - Regierung reagiert erst Jahre später

Ein 1999 eingeführtes und fehlerhaftes Computersystem sorgte in Großbritannien dafür, dass Hunderte Angestellte der britischen Post in den Ruin und sogar in den Selbstmord getrieben worden sein sollen. Jetzt soll dieser Skandal endlich durch die britische Regierung beendet werden.

Anzeige

Mehr als 700 Frauen und Männer der britischen Post wurden aufgrund des fehlerhaften Computersystems "Horizon" der Firma Fujitsu vor Jahren wegen Betrugs und Unterschlagung verurteilt. Mehr als 200 davon sogar zu Gefängnisstrafen. Jetzt endlich will die britische Regierung den größten Justizskandal der neueren Zeit auf ungewöhnlichem Weg beenden.

Im Video: Amerikaner saß 48 Jahre unschuldig im Gefängnis

Viele verloren ihre Existenz, ihre Häuser, ihr Leben

Unglaublich, was sich Ende des letzten Jahrtausends in Großbritannien ereignete: Damals wurden Hunderte Angestellte, die die Schalter der Post-Offices bedienten, aufgrund eines fehlerhaften Computersystems wegen Diebstahls unschuldig verurteilt. Grund dafür war, dass nach Einführung des Programms plötzlich die Endabrechnungen nicht mehr korrekt waren, wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet. Eine Fehlfunktion wurde in der Post-Zentrale allerdings ausgeschlossen und von den Angestellten verlangt, die Fehlsummen privat zu begleichen. Manchmal soll es sich um mehrere Tausend Pfund gehandelt haben. Es folgten Verurteilungen wegen Unterschlagung, sogar Gefängnisstrafen wurden ausgesprochen. Viele verloren aufgrund dessen ihre Existenz, ihre Häuser, ihr Leben - denn mehrere Personen begingen Suizid.

Jahre über Jahre vertuschte die Post den Fehler im System und ließ angeblich sogar Unterlagen verschwinden. Jetzt kündigte Premierminister Rishi Sunak an, die im Rahmen des sogenannten Post-Skandals erlassenen falschen Urteile per Gesetz aufheben zu lassen. "Hier wurde das Leben unschuldiger Menschen ruiniert. Es ist der größte Justizskandal und wir werden jetzt helfen", sagte Sunak. Wichtig ist jetzt, dass das Parlament zeitnah ein Gesetz verabschiedet, mit dem alle Verurteilungen im Rahmen des Skandals – ohne Gang zum Berufungsgericht – aufgehoben werden.

Anzeige

Anzeige

Bewegung in die Angelegenheit brachte eine TV-Serie über den Skandal, die für eine Welle der Empörung sorgte. Anfang Januar strahlte der britische Sender ITV eine Fernsehserie mit dem Titel "Mr. Bates vs. The Post Office" aus, die Sunak unter Druck setzte. Mehr als eine Million Menschen unterzeichneten eine Petition, die sich gegen die damalige Postchefin Paula Vennells richtete. "Tagesschau" widmete diesem Thema ebenfalls einen Post auf Instagram. Vennells quittierte soeben ihren Posten und gab die königliche Auszeichnung "Commander of the Order of the British Empire" zurück: "Es tut mir aufrichtig leid für die Zerstörung, die den Unterpostmeistern und ihren Familien zugefügt wurde, deren Leben zerrissen wurde, weil sie zu Unrecht beschuldigt und aufgrund des Horizon-Systems zu Unrecht verfolgt wurden", sagte Vennells.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen