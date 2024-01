Große Rückreise aus dem Urlaub beginnt: Hier werden am Wochenende Staus erwartet

Weihnachten und Silvester haben wir hinter uns, für viele endet jetzt der Winterurlaub. An diesem Wochenende beginnt die große Rückreisewelle. Für die Straßen in Deutschland heißt das: Stau-Alarm. Wo wird es aber besonders eng?

Das Wichtigste in Kürze Für viele Urlauber:innen beginnt am Wochenende die Rückreise.

Auf Deutschlands Straßen wird sich die Rückreisewelle aller Voraussicht nach bemerkbar machen.

Der ACE und ADAC informieren über die bevorstehenden Staus auf den Autobahnen.

Erst die Weihnachtsfeiertage, dann Neujahr - für zahlreiche Menschen die ideale Gelegenheit, um in winterlicher Atmosphäre abzuschalten und einen Urlaub mit Freunden oder Familie zu genießen. Doch auch die freien Tage kommen zu einem Ende. Die ruhigen Nerven könnten jetzt wieder blankliegen: Die große Rückreisewelle der Urlauber:innen beginnt. Für Deutschlands Straßen hat das drei Folgen: Stau, Stau und nochmal Stau. Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC informierten nun Autofahrer:innen darüber, wo es bis Sonntag (7. Januar) besonders eng wird.

Ferienende in vielen Bundesländern und gesetzlicher Feiertag

Im Saarland hat die Schule wieder begonnen. Mit Ausnahme von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen enden die freien Tage für Schüler:innen nun auch in allen weiteren Bundesländern.

Zusätzlich wird in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt am Samstag (6. Januar) der gesetzliche Feiertag "Heilige Drei Könige" begangen.

Wenig Berufsverkehr am Freitag, Stauchaos am Wochenende

"In Innenstädten und Ballungsräumen kann es nochmals recht voll werden", schreibt der ACE bezüglich seiner Prognose zum Freitag (5. Januar). Besonders in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt könne es wegen des Feiertags zusätzliche Belastung in den Innenstädten geben.

Der Berufsverkehr dürfte jedoch den Prognosen zufolge nicht chaotisch werden. Am Freitag werde der Verkehr "lebhaft" sein, "der Berufsverkehr allerdings deutlich geringer als üblich", schreibt der ADAC.

Die eigentlichen Staus soll es ACE und ADAC zufolge am Samstag (6. Januar) und Sonntag (7. Januar) geben. Der ACE rechnet für Samstag etwa "mit viel Rückreiseverkehr" ab den frühen Vormittagsstunden. Dieser soll "vor allem auf den Routen in nördlicher und westlicher Richtung vornehmlich in Süddeutschland spürbar" sein. Auch in Richtung Alpen und Mittelgebirge könne es dichten Verkehr geben. "Am Samstag dürfte sich der Bettenwechsel in den Wintersportzentren zeitweise auch auf den alpennahen Fernreiserouten bemerkbar machen", ergänzt der ADAC.

Für Sonntag erwartet der ACE ebenfalls ein "hohes Rückreiseaufkommen bis in die Abendstunden auf den Fernstraßen Richtung Westen und Norden".

Hier wird es eng

Laut dem ADAC sind folgende Autobahnen und Regionen besonders von Stau gefährdet: