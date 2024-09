Großeinsatz in Karlsruhe: Frau und Baby bedroht, 34-Jähriger festgenommen

In Karlsruhe rücken zahlreiche Polizeikräfte in ein Wohngebiet aus. Jetzt wurde ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Spezialkräfte der Polizei haben bei einem größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe einen Mann festgenommen. Der 34-Jährige habe eine Frau und einen Säugling bedroht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Freitagnachmittag (20. September) mitteilten. Der Notruf sei über eine Zeugin am Morgen eingegangen. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ausgerückt.

Im Verlauf des Einsatzes seien eine Kontaktaufnahme und Verhandlungsversuche mit dem Tatverdächtigen erfolgt. Dann drang eine Spezialeinheit in die Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Karlsruher Stadtteil Rintheim ein. Dort nahm sie den mutmaßlichen Tatverdächtigen widerstandslos fest.

In der Wohnung seien eine 33-jährige Frau und ein Säugling unverletzt angetroffen worden. Beim Einsatz seien keine Menschen verletzt worden. Der Festgenommene sei polizeibekannt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.