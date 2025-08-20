Anzeige
Gefahren für Pilger und Wanderer

Waldbrände in Spanien: Sperrungen auf dem Jakobsweg

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 19:35 Uhr
  • Michael Reimers
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt.
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt. © IMAGO/Zoonar

Für Pilger auf dem Jakobsweg wird die Situation infolge der Waldbrände immer kritischer. Nun sperren die spanischen Behörden Abschnitte der Pilgerroute.

Anzeige

Inhalt

  • Diese Streckenabschnitte des Jakobsweg sind eingeschränkt
  • Tradition des Jakobswegs
  • Feuer in Spanien noch nicht unter Kontrolle

In Spanien wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Für Wanderer:innen auf einer der berühmtesten Pilgerstrecken kommt es deshalb zu Einschränkungen. Menschen, die den Jakobsweg gehen, werden von Zivilschutz- und Katastrophenschutzbehörde der Region Kastilien und León aufgerufen, vorerst ihre Pilgerwanderung zu unterbrechen. Wegen der anhaltenden Waldbrände müssen Teile der Route gesperrt werden.

Wegen der sich ausbreitenden Brände bestünde Lebensgefahr. Auf ihrem Instagram-Account mahnt die Behörde: "Gefährden Sie nicht Ihr Leben und das anderer".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Diese Streckenabschnitte des Jakobsweg sind eingeschränkt

Konkret betroffen sind die Jakobsweg auf den Routen durch Astorga, Ponferrada, Bembibre und El Bierzo. Demnach wurden bis zum Anfang der Woche insgesamt 26 aktive Brände in den Provinzen León, Salamanca, Palencia, Ávila und Zamora registriert, wie spanische Medien berichten. Die Behörden rufen angesichts der Ausnahmesituation zu Vorsicht auf: "Dies ist eine Brandsituation, wie wir sie seit 20 Jahren nicht mehr erlebt haben", sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles dem Radiosender Cadena SER. Die Brände seien infolge des Klimawandels und einer gewaltigen Hitzewelle anders als in früheren Jahren, fügte sie hinzu.

Besonders erst sie die Situation in Abschnitte des Camino de Santiago zwischen Astorga, Ponferrada, Bembibre und Villafranca del Bierzo im Norden Spaniens, wo die Brandstufe 2 ausgerufen wurde. Hier sollen sich Waldbesucher:innen nur mit äußerster Vorsicht bewegen, wie "t-online" berichtet.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Angehörige sollen laut dem Aufruf der Behörden, Verwandte ohne Internetzugang schnellstmöglich über die Gefahrenlage informieren.

Tradition des Jakobswegs

Der Jakobsweg ist einer der bekanntesten Pilgerpfade Europas. Er entstand mit der Entdeckung des Grabes des Apostels Jakobus des Älteren in Santiago de Compostela im 9. Jahrhundert. Hunderttausende Gläubiger und Wanderer brechen jährlich in den Nordwest Spaniens auf.

Je nach Startpunkt kann der Jakobsweg eine Länge von bis zu 1.000 Kilometern umfassen.

Anzeige
Anzeige

Feuer in Spanien noch nicht unter Kontrolle

Die iberische Halbinsel erlebt die verheerendsten Waldbrände seit zwei Jahrzehnten. Nach knapp acht Monaten haben mehr als 220 größere Brände, nach den jüngsten vorläufigen Schätzungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS, 3.440 Quadratkilometer Natur zerstört.

Das entspricht einer Fläche von rund 482 Fußballfeldern.

Waldbrände in Spanien
News

Verzweiflung und Wut

EU-Hilfe angefordert: Waldbrände in Portugal unkontrollierbar

Eine andauernde Hitzewelle im Süden Europas löste massive Waldbrände aus. Auch Portugal hat jetzt neben Spanien die EU-Partner um Hilfe gebeten.

  • 16.08.2025
  • 15:56 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • El Noticiero: "Protección Civil de Castilla y León pide a los peregrinos que no continúen el Camino de Santiago por los incendios"
  • t-online: "Behörde warnt Pilger: Wanderung auf Jakobsweg abbrechen"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Vizepräsident JD Vance in Washington
News

Unter Protest: Vize JD Vance besucht Nationalgarde in Washington

  • 20.08.2025
  • 21:26 Uhr
Kllingbeil im Sommerinterview
News

Klingbeil im :newstime-Sommerinterview: "Weiß nicht, ob Putin ernsthafte Friedensgespräche will"

  • 20.08.2025
  • 20:42 Uhr
Unbekanntes Flugobjekt stürzt in Polen in Maisfeld
News

Provokation aus Moskau? In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

  • 20.08.2025
  • 17:00 Uhr
Abnehmspritzen
News

Abnehmspritzen im Visier: Tausende Klagen in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen

  • 20.08.2025
  • 15:38 Uhr
Trauer nach dem Tod von Laura Dahlmeier
News

Schmuckstück in Gedenken an Laura Dahlmeier: Mutter postet "Brücke ins Paradies"

  • 20.08.2025
  • 15:36 Uhr
Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin
News

Austausch zum Ukraine-Krieg: Präsident Putin telefoniert mit türkischem Amtskollegen Erdogan

  • 20.08.2025
  • 14:41 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich am 7. April 2025 mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, USA.
News

Trump erklärt Netanjahu und sich selbst zu Kriegshelden

  • 20.08.2025
  • 14:06 Uhr
Das norwegische Kreuzfahrtschiff "Nordstjernen"
News

Unfall in Warnemünde: Norwegisches Kreuzfahrtschiff rammt Ufer

  • 20.08.2025
  • 13:36 Uhr
Wahlkampf in den USA - Trump und Musk machen gemeinsame Sache
News

Trotz Zoff mit Trump: Musk lässt Parteigründung fallen

  • 20.08.2025
  • 12:22 Uhr
Vom interstellaren Kometen 3I/ATLAS erhofft sich die Wissenschaft wichtige Erkenntnisse.
News

Rätselhafter Komet rauscht durchs All: Was 3I/Atlas so interessant macht

  • 20.08.2025
  • 12:21 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12