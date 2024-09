Schleswig-Holstein: Grüne Giftschlange in Nordfriesland gesichtet

Eine Schlange, die eigentlich nur in Afrika vorkommt, soll in Nordfriesland gesichtet worden sein. Sollte es sich tatsächlich um die "Boomslang" handeln, besteht sogar Lebensgefahr.

An der Nordseeküste herrscht Aufregung: Da, wo sonst Autoschlangen auf die Abfahrt nach Sylt warten, soll eine ganz andere Art von Schlange entdeckt worden sein - die Grüne Baumschlange. Ein einziger Biss kann sogar Menschen töten.

Es soll bereits ein Todesopfer gegeben haben - einen Hund

Wie nur kommt eine afrikanische Giftschlange an die Nordseeküste? Das muss jetzt geklärt werden. Auch, ob es sich tatsächlich um die Grüne "Boomslang" handelt. Wie "Bild" die stellvertretende Bürgermeisterin von Braderup zitiert, soll "von einer Frau eine grüne Schlange im Ort gesehen" worden sein. Daraufhin habe man die Bevölkerung auch auf der Facebook-Seite der Gemeinde unverzüglich gewarnt. Hier informierte man darüber, dass der Biss "für den Menschen, sofern er nicht zeitnah behandelt wird, starke gesundheitliche Auswirkungen bis zum Tod haben" kann.

Es soll bereits ein Todesopfer gegeben haben: Ein Hund soll gebissen worden und in der Folge am Gift gestorben sein. Bereits im April 2024 will eine Spaziergängerin eine Schlange gesehen haben, die einer Grünen Baumschlange ähnlich gesehen haben soll.

Einfangversuche führten allerdings nicht zum Erfolg. Nach wie vor wird auf Facebook vor dem Tier gewarnt: "Passt besonders auf eure Tiere, Kinder und euch selbst auf", so "Blaulichtreport". Sollte man das Tier sehen, dann "macht ein Foto, notiert den Ort und die Uhrzeit und meldet es sofort an die Polizei, einen Jäger oder das Ordnungsamt", so die Empfehlung.