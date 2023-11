Trigema-Chef Grupp übergibt Geschäftsführung an beide Kinder

Die Nachfolge in dem schwäbischen Textil-Unternehmen Trigema steht fest: Wolfgang Grupp senior zieht sich nach mehr als 50 Jahren zurück und übergibt an seine Kinder Wolfgang jr. und Bonita.

Anzeige

Trigema-Chef Wolfgang Grupp gibt den Chefposten in seinem Unternehmen Ende des Jahres ab. Der 81 Jahre alte alleinige Geschäftsführer und Inhaber übergebe die Geschäftsführung an seine Tochter Bonita (34) und seinen Sohn Wolfgang Grupp junior (32), teilte der Hersteller von Sport- und Freizeitkleidung in Burladingen am Dienstag (7. Novenber) mit. Wolfgang Grupp jr. werde zum 1. Januar 2024 persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Bonita Grupp werde zum gleichen Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsführung.

Im Video: Steht Deutschland vor dem Niedergang der Wirtschaft?

Grupp ist einer der profiliertesten und schillerndsten deutschen Mittelständler. Der alleinige Inhaber der Textilfirma Trigema wurde durch kultige Fernsehspots bekannt. In diesen wirbt ein Schimpanse - zuletzt ein digitalisiertes Tier - für seine T- und Sweatshirts.

Kinder traten vor etwa zehn Jahren ins Unternehmen ein

"Ab dem 1. Januar 2024 werde ich mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und die Verantwortung an meine Tochter und meinen Sohn übergeben. Ich vertraue ihren Fähigkeiten, den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten und Trigema in eine sichere Zukunft zu führen", sagte Grupp. Bonita und Wolfgang Grupp jr. traten in den Jahren 2013 und 2014 in das Familienunternehmen ein.

Die mit Wolfgang Grupp senior verheiratete Elisabeth Grupp bleibt als Gesellschafterin im Unternehmen tätig. Sie sei damit nicht Teil der Geschäftsführung. Die Firma wird unter der Firmierung Trigema W. Grupp KG weitergeführt. Bisher hatte Grupp Trigema als "e.K" (eingetragener Kaufmann) geführt. Als eingetragener Kaufmann haftete er mit seinem Privatvermögen.

Der Textilunternehmer wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs in St. Blasien studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln, wo er auch promovierte. 1969 übernahm er die 1919 von seinem Großvater gegründete, hoch verschuldete Firma. Grupp führte Trigema aus den roten Zahlen und machte den Betrieb zu Deutschlands größtem T-Shirt und Tennis-Bekleidungs-Hersteller. Der Produktionsumsatz lag im Jahr 2022 bei 127,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter:innen bei rund 1.160.