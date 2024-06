Hadsch-Drama wegen Gluthitze - Hunderte Tote in Mekka

Wegen der glühenden Hitze in Saudi-Arabien haben Hunderte Muslim:innen ihr Leben verloren. Nun will Ägypten mit eigenen Teams seine vermissten Bürger:innen in Mekka suchen.

Das Wichtigste in Kürze Die extreme Hitze in Saudi-Arabien kostet Hunderten Gläubigen das Leben.

Während der Pilgerfahrt sind Berichten zufolge allein über 300 Ägypter:innen gestorben.

Nun will Kairo mit eigenen Teams nach den Vermissten in Mekka suchen.

Nach Berichten über Hunderte Todesfälle durch extreme Hitze bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien hat Ägypten nach eigenen Angaben eigene Teams zur Aufklärung nach Mekka entsandt. Sie sollen Informationen über vermisste ägyptische Bürger:innen einholen, wie das Außenministerium in Kairo am Donnerstag (20. Juni) mitteilte.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass aufgrund der extremen Hitze während der Pilgerfahrt allein über 300 Ägypter:innen ums Leben gekommen seien. Offizielle Angaben aus Kairo gab es dazu bisher nicht.

Suche in Krankenhäusern

Die ägyptischen Teams sollten den Angaben zufolge unter anderem Krankenhäuser aufsuchen. Sie sollen dort nach Leichen oder nach Ägypter:innen suchen, die sich in Behandlungen befinden, um sie mit den Listen der Vermissten abzugleichen. Eine Großzahl der ägyptischen Pilgerinnen und Pilger sei nicht in der für die Wallfahrt vorgesehene Datenbank registriert, hieß es vom Außenministerium. Die Suche nach den Vermissten könnte daher mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Die private ägyptische Nachrichtenseite Masrawy hatte zuvor berichtet, dass bei der diesjährigen Wallfahrt Hadsch 323 Menschen gestorben seien. Dem Bericht war eine Liste mit den Namen der Toten beigefügt. Der Bericht konnte zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Fast zwei Millionen Pilger

Rund 1,8 Millionen Pilger nahmen in diesem Jahr an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den fünf Grundpflichten des Islams gehört. Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend (14. Juni) bei glühender Hitze begonnen. Sie endete am Dienstag (18. Juni). An den für Muslim:innen heiligen Stätten in der Umgebung herrschten in der Zeit um die 50 Grad Celsius. Unter anderem Jordanien, Tunesien und der Senegal meldeten den Tod einiger ihrer Bürger:innen.