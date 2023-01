Überblick zu den wichtigen Sportevents im Jahr 2023

Das Jahr 2022 bot den Sport-Fans in Deutschland und der Welt viele Events. 2023 hat auch ohne Männer-Fußball-WM oder Olympia einiges zu bieten.

Olympische Winterspiele in Peking, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die European Championships mit überragenden deutschen Athlet:innen. Das Sportjahr 2022 war voller großer Momente. Und auch 2023 warten auf die Sport-Fans viele Highlights und Großevents. Ein Überblick über das kommende Sportjahr.

Handball-WM der Männer

Ein Highlight gibt es bereits im ersten Monat des Jahres: Vom 11. bis 29. Januar findet die Handball-WM in Polen und Schweden statt. Das deutsche Team hat eine Außenseiter-Rolle. Die Zuschauer:innen dürfen sich dennoch auf stimmungsvolle und spannende Duelle freuen.

Super Bowl LVII

Im Februar dürfen dann die Chicken Wings, Burger, Hot Dogs und Süßgetränke bereitgestellt werden. Das größte Einzelsport-Event steht an: Der Super Bowl. In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar findet das Finale der NFL in Arizona statt. Kickoff ist um 00:30 Uhr deutscher Zeit – übertragen wird der Super Bowl 2023 live auf ProSieben.

Wintersport

Ob Biathlon-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar), Alpine Ski-WM in Frankreich (6. bis 19. Februar) oder Nordische Ski-WM in Planica (22. Februar bis 5. März) – Wintersport-Fans kommen auf ihre Kosten und dürfen auf einige Medaillen der deutschen Wintersportler:innen hoffen.

Fußball-WM der Frauen

Im vergangenen Sommer haben sie ganz Deutschland begeistert. Bei der EM kämpften sich die DFB-Frauen bis ins Endspiel. Im Finale verlor das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg knapp mit 1:2 in der Verlängerung gegen den Gastgeber England.

Vom 20. Juli bis 20. August steht die WM in Australien und Neuseeland an. Die deutschen Frauen machen sich auf die Jagd nach WM-Titel Nummer drei – nach 2003 und 2007.

Leichtathletik-WM

Es war eines der deutschen Highlights im Sportjahr 2022: Die European Championships in München. Die deutschen Leichtathlet:innen um die Gold-Sprinterin Gina Lückenkemper begeisterten die Massen. In Budapest bei der Leichtathletik-WM (19. bis 27. August) wollen die Athlet:innen aus Deutschland nachlegen. Ein deutscher Medaillen-Regen wie bei den Championships ist bei der WM in Budapest aber eher nicht zu erwarten - die internationale Konkurrenz ist sehr stark.