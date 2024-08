Handballerinnen ziehen ins Olympia-Viertelfinale

Trotz der Niederlage gegen Norwegen haben die DHB-Frauen das olympische Viertelfinale erreicht. Deutschland schließt die Gruppe A damit als Vierter ab.

Anzeige

Die deutschen Handballerinnen haben trotz einer klaren 18:30 (8:14)-Niederlage gegen Europameister Norwegen bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht. Die vierte Pleite im fünften Turnierspiel blieb für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch ohne Folgen, weil im Anschluss auch Südkorea gegen den WM-Dritten Dänemark verlor.

Im Video: Olympische Spiele in Paris: Ruderer und Dressur-Team holen deutsches Gold

Mit 2:8 Punkten schloss Deutschland die Gruppe A als Vierter ab. Im Viertelfinale trifft die DHB-Auswahl am Dienstag in Lille auf Weltmeister und Gold-Favorit Frankreich. Beste deutsche Werferinnen gegen Norwegen waren vor rund 5.700 Zuschauern in Paris Emily Bölk, Antje Döll und Viola Leuchter mit jeweils drei Toren.