Harry und Meghan bieten Eltern Unterstützung beim Thema Online-Belästigung

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit Online-Belästigung ein Netzwerk gegründet, das Eltern betroffener Kinder unterstützen soll. Die Initiative fordert zudem mehr Anstrengungen zum Schutz Minderjähriger von Internet-Unternehmen und der Politik.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit Online-Belästigung ein Unterstützungs-Netzwerk für Eltern gestartet. Das Netzwerk wolle sich dafür einsetzen, dass Internet-Unternehmen und Politik stärkere Anstrengungen zum Schutz junger Nutzer:innen vor Belästigung einführen, heißt es auf der Webseite. "The Parents Network" habe in einem Pilotprojekt Eltern von Kindern und Jugendlichen zusammengebracht, die sich nach Missbrauch und Nachrede online das Leben genommen haben, hieß es in einem Bericht beim US-Fernsehsender CBS.

In der Sendung "Sunday Morning" betonte Herzogin Meghan, dass sie über ihren eigenen Umgang mit suizidalen Gedanken spreche, um andere Leben zu retten. "Ich habe noch nicht wirklich an der Oberfläche meiner Erfahrungen gekratzt, aber ich denke, ich würde nie wollen, dass jemand anders sich so fühlt wie ich", sagte Meghan. Sie hatte vor drei Jahren in einem Gespräch mit Moderatorin Oprah Winfrey erstmals von ihren Suizidgedanken während ihres viel diskutierten Rückzugs aus dem britischen Königshaus erzählt.

Das vorab aufgezeichnete Interview mit den beiden wurde am Sonntag ausgestrahlt, dem 43. Geburtstag von Meghan. Auch in diesem Jahr hat es zu diesem Anlass keine Glückwünsche aus dem britischen Königspalast gegeben.