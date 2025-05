Hat Gefängnisfilm Trumps Alcatraz-Pläne inspiriert?

Aus dem Nichts kam Trumps Vorschlag, die ehemalige Strafanstalt Alcatraz wieder zu reaktivieren. Den Anstoß hat Medienberichten zufolge ein Spielfilm geliefert.

Donald Trump Präsidentschaft ist besonders von Ad-hoc-Ankündigungen und Beschlüssen geprägt. In dieses Muster passt auch die überraschende Ankündigung am Sonntagmittag (4. Mai) auf seiner Plattform"Truth Social", das ehemalige Gefängnis Alcatraz vor der Küste San Francisco wieder ein Ort sein, "um Amerikas skrupelloseste und gewalttätigste Straftäter unterzubringen", wie Trump schreibt.

Laut des US-Präsidenten ist Amerika zu nachsichtig im Umgang mit Straffälligen geworden. Deshalb soll der Wiederaufbau der berüchtigten Haftanstalt ein Zeichen setzten: "Die Wiedereröffnung von Alcatraz wird als Symbol für Recht, Ordnung und Gerechtigkeit dienen", so Trump weiter.

Donald Trump zu einer Wiedereröffnung des Alcatraz Gefängnisses. © Truth Social/ @realDonaldTrump

Doch ob die Idee nur von ihm stammt, bezweifeln einige Medien nun. Denn am Abend vor der Ankündigung des Republikaners zeigte ein Fernsehsender in Südflorida, der Region, in der sich Trump an dem Wochenende auf seinem Anwesen in Mara-a-Lago befindet, den Filmklassiker "Flucht aus Alcatraz" (1979). Am nächsten Tag fordert der US-Präsident prompt die Reaktivierung des ehemaligen Gefängnisses. Vor allem US-Medien erkennen hier einen Zusammenhang, wie unter anderem "The Independent" angibt.

Republikaner Trump bestätigt Gefägnis-Plänen

Seine Forderungen macht er nicht nur auf "Truth Social" klar. In einer Pressekonferenz im Weißen Haus am folgenden Montag (5. Mai) formuliert Trump seine Pläne weiter aus. Alcatraz repräsentiere "etwas sehr Starkes, sehr Mächtiges in Bezug auf Recht und Ordnung", sagte der Republikaner bei dem Pressetermin in Washington. Gerade die Ausbruchssicherheit der Haftanstalt sei eine besondere Qualität des Gefängnisses, so Trump. In den USA müsse wieder Recht und Ordnung herrschen, was mit solch einem Hochsicherheitsgefängnis erreicht werden könnte.

Deshalb habe er die Behörden angewiesen, zu prüfen, wie die Anlagen erneuert und erweitert werden könne. Denn seinerzeit saßen in dem Komplex lediglich 336 Insassen – das müsse erweitert werden, so der 78-Jährige. Man prüfe nun, ob und wie sich das seit mehr als 60 Jahren geschlossene Gefängnis reaktivieren lässt, so Trump.

Alcatraz - Das legendärste Gefägnis der USA

Von 1934 bis 1963 war Alcatraz das am meisten gefürchtete Gefängnis der Vereinigten Staaten. Die Felseninsel "The Rock" galt als ausbruchsicher, da es nur mit dem Boot erreicht werden konnte und eine Flucht durch starke Strömungen vor der Küste San Francisco eine Flucht fast unmöglich machte. Deshalb galt es als Verbannungsort für die "Schlimmsten der Schlimmsten".

Hier mussten Gangster-Legenden wie Al Capone unter schärfsten Bedingungen ihre Strafen absitzen - aber auch unbekannte Häftlinge, die als besonders gefährlich oder gewalttätig eingestuft wurden oder denen ein großes Ausbruchsrisiko nachgesagt wurde.