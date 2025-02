Hauseinsturz nach Explosion in Stutensee: 73-Jähriger stirbt kurz nach Rettung

Nach Polizeiangaben ging dem Hauseinsturz im baden-württembergischen Stutensee eine Explosion voraus. Einsatzkräfte versuchten seit den Morgenstunden, einen 73-Jährigen, der unter den Trümmern eingeschlossen ist, zu befreien. Doch kurz nach der Rettung verstarb er.

Dem Einsturz des Einfamilienhauses im baden-württembergischen Stutensee, bei dem ein 73-Jähriger unter den Trümmern eingeschlossen wurde, ist eine Explosion vorausgegangen. Das teilte die Polizei auf dem Netzwerk X mit. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr versuchten den Mann seit den frühen Morgenstunden zu befreien.

Am Mittag folgte dann die Rettung. Nach sechs Stunden, die der Mann eingeschlossen zwischen den Trümmern verbracht hatte, wurde er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Mann war ansprechbar, starb jedoch kurz darauf an seinen Verletzungen.

Die Einsturzursache sowie weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt. "Möglicherweise hängt es mit Gas zusammen", so ein Polizeisprecher. Es hatte vor dem Einsturz eine Explosion gegeben.

Der Hauseinsturz wurde der Polizei nach eigenen Angaben von einem Anwohner gemeldet, der durch den Einsturz aufgewacht war. Das war am frühen Morgen gegen 5:50 Uhr. Die Feuerwehr sprach von einem "hohen Zerstörungsgrad". Ein vor dem Haus geparktes Auto sei bei dem Einsturz beschädigt worden.

