Heftige Unwetter in Italien - höchste Warnstufe ausgerufen

Dauerregen und Unwetter sorgen erneut für Chaos in Italien. Einige der betroffenen Regionen erholten sich erst von den letzten Überschwemmungen im September. Jetzt ist das Wasser wieder da.

Die Unwetterlage in Italien bleibt angespannt. In der Nacht zu Freitag (4. Oktober) kam es erneut zu heftigen Regenfällen in dem beliebten Urlaubsland. Besonders betroffen sind die Regionen Emilia Romagna, Toskana und Umbrien, berichtet "Puls 24".

Höchste Warnstufe ausgerufen

Anwohner:innen mussten erneut ihre Wohnungen verlassen und wurden von Einsatzkräften evakuiert. Durch den anhaltenden Regen besteht die Sorge, dass die Wassermassen aus überlaufenden Flüssen und Bächen Erdrutsche oder Überschwemmungen auslösen könnten. Der Zivilschutz rief für die Region Emilia Romagna die höchste Warnstufe aus.

Im Video: Erschreckende Aufnahmen - Überflutungen nach Unwetter in Italien

Bereits Mitte September musste das Land mit den Auswirkungen des Extremwetters kämpfen. In der Hafenstadt Ravenna trat erneut der Fluss Lamone über die Ufer, ähnlich wie bei den Unwettern vom 19. September.

Auch die italienische Hauptstadt hat mit Extremwetter zu kämpfen. In Rom kam der Verkehr aufgrund der starken Niederschläge am Donnerstag (3. Oktober) zum Erliegen.