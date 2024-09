Kurz vor Rente: Feuerwehrmann in Italien bei Unwetter getötet

Heftiger Regen auch im Süden Italiens: Autofahrer sind in Not - ein Feuerwehrmann will helfen und kommt dabei selbst ums Leben.

Bei heftigen Regenfällen in der Region Apulien im Süden Italiens ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen.

Auto wird von Wasser mitgerissen

Der Geländewagen des 59 Jahre alten Mannes wurde in der Nähe der Gemeinde San Severo von Wassermassen mitgerissen, wie die Behörden mitteilten. Dabei ertrank er. Der Mann wollte anderen Autofahrer:innen helfen und hätte demnächst in Rente gehen sollen.

Auch in anderen italienischen Regionen wie in der Toskana und der Emilia Romagna gab es heftige Niederschläge. Viele Flüsse traten über die Ufer. In vielen Gemeinden gab es Hochwasser, die Feuerwehr musste ausrücken.