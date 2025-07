Hier im Video ansehen: Kanzleramtschef gegen AfD-Verbotsverfahren - aus diesem Grund

Kein "Märtyrerstatus" für die AfD? In der Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren mahnt Kanzleramtschef Frei zur Vorsicht. Warum, verrät er im :newstime-Interview.

Soll die AfD verboten werden - oder nicht? Auf ihrem Bundesparteitag in Berlin heizte die SPD am vergangenen Wochenende (28./29. Juni) diese Debatte erneut an. Ihre Forderung: Es sollen Vorbereitungen für ein Verbotsverfahren getroffen werden.

Gegenwind kommt unter anderem vom Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU). Der Unionspolitiker mahnt zur Vorsicht: Ein Parteiverbot sei "ein extrem scharfes Schwert", sagt er im Exklusiv-Interview mit :newstime. Seine Sorge: Die Partei könne durch ein Verbotsverfahren einen "Märtyrerstatus" bekommen.

Warum er das so sieht und was der Grund für seine Befürchtung ist, verrät er hier im kostenlosen Joyn-Video!

Der Kanzleramtschef äußert sich in dem Interview auch zu einem weiteren heiklen Thema: den Entlastungen bei der Stromsteuer. Frei verrät, was der aktuelle Stand bei den geplanten Entlastungen ist.

