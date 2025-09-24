Hinter den Kulissen des Oktoberfests: So kommt das Bier ins Wiesn-Zelt

Unser Redakteur fragt im Interview mit den Festwirten Steffi und Lukas Spendler nach: Wie kommt das Bier ins Zelt – und warum trinken die Wirte während der Wiesn selbst kein Bier? Jetzt im Video ansehen!

Sieben Millionen Besucher:innen jährlich, etwa genauso viele Liter Bier werden jedes Jahr auf dem Oktoberfest ausgeschenkt – doch wie läuft die Versorgung in einem der großen Festzelte eigentlich ab? :newstime-Reporter Simon Traub hat im Löwenbräu-Zelt nachgefragt und mit den Festwirt:innen Steffi und Lukas Spendler gesprochen.

Schon beim Start des Gesprächs wird klar: Über genaue Mengen wird nicht gerne geredet. "Das ist ein Betriebsgeheimnis", sagt Steffi Spendler mit einem Schmunzeln. Einen entscheidenden Faktor verrät sie aber doch: das Wetter. Scheint die Sonne und füllen sich die Zelte, steige der Bierabsatz um bis zu 30 Prozent. Regnet es, kann er genauso stark sinken.

Ihr Sohn Lukas erklärt, wie das Bier in die Gläser kommt: Zehn riesige Tanks à 10.000 Liter lagern über den Schänken im Zelt. Diese werden direkt von der Brauerei befüllt, damit am nächsten Tag alles frisch gezapft werden kann. Dass man als Gast davon nichts mitbekommt, liegt an einem lang erprobten System. Wie das aussieht und welche weiteren Geheimnisse die Wirtsfamilie lüftet, sehen Sie hier im Joyn Video.

