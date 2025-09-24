Anzeige
Oktoberfest 2025

Hinter den Kulissen des Oktoberfests: So kommt das Bier ins Wiesn-Zelt

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 17:45 Uhr
  • Domagoj Klobucar
Maß für Maß: Auf dem Oktoberfest werden Millionen Liter Bier ausgeschenkt – wie gelangt das Getränk ins Festzelt?
Maß für Maß: Auf dem Oktoberfest werden Millionen Liter Bier ausgeschenkt – wie gelangt das Getränk ins Festzelt?© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unser Redakteur fragt im Interview mit den Festwirten Steffi und Lukas Spendler nach: Wie kommt das Bier ins Zelt – und warum trinken die Wirte während der Wiesn selbst kein Bier? Jetzt im Video ansehen!

Anzeige

Sieben Millionen Besucher:innen jährlich, etwa genauso viele Liter Bier werden jedes Jahr auf dem Oktoberfest ausgeschenkt – doch wie läuft die Versorgung in einem der großen Festzelte eigentlich ab? :newstime-Reporter Simon Traub hat im Löwenbräu-Zelt nachgefragt und mit den Festwirt:innen Steffi und Lukas Spendler gesprochen.

Wie kommt das Bier in die Wiesn-Zelte? Löwenbräu-Festwirte klären auf

:newstime-Interview: Wie kommt das Bier in die Wiesn-Zelte? Hier auf Joyn streamen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Schon beim Start des Gesprächs wird klar: Über genaue Mengen wird nicht gerne geredet. "Das ist ein Betriebsgeheimnis", sagt Steffi Spendler mit einem Schmunzeln. Einen entscheidenden Faktor verrät sie aber doch: das Wetter. Scheint die Sonne und füllen sich die Zelte, steige der Bierabsatz um bis zu 30 Prozent. Regnet es, kann er genauso stark sinken.

Verfolgen Sie alles Wissenswerte zum Oktoberfest in unserem Wiesn-Newsticker!

Ihr Sohn Lukas erklärt, wie das Bier in die Gläser kommt: Zehn riesige Tanks à 10.000 Liter lagern über den Schänken im Zelt. Diese werden direkt von der Brauerei befüllt, damit am nächsten Tag alles frisch gezapft werden kann. Dass man als Gast davon nichts mitbekommt, liegt an einem lang erprobten System. Wie das aussieht und welche weiteren Geheimnisse die Wirtsfamilie lüftet, sehen Sie hier im Joyn Video.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Jahreskonferenz der britischen Partei Reform UK
News

Rechtsruck in Großbritannien: Rechte Bewegungen gewinnen an Einfluss

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Trump Britain
News

Alles für den Friedensnobelpreis: Diese sieben Konflikte will Trump gelöst haben

  • 24.09.2025
  • 18:06 Uhr
Regen in Stuttgart
News

Heftiger Dauerregen droht Südwesten unter Wasser zu setzen

  • 24.09.2025
  • 17:26 Uhr
Wir sind Bären, keine, keine Tiger! Peskow, der alte Zoologe.
News

Kreml-Sprecher kontert Trump: "Russland ist ein echter Bär – kein Papiertiger"

  • 24.09.2025
  • 17:04 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-99-133575
News

Weitere russische Übergriffe? Selenskyjs eindringliche Warnung vor der UN

  • 24.09.2025
  • 16:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-911-008008
News

Kanzler attackiert Kritiker: Merz in Generaldebatte im Verteidigungsmodus

  • 24.09.2025
  • 16:23 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250924-99-128725
News

"Die Deutschen sagen: Komm zu uns" – Kimmel über ein besonderes Job-Angebot

  • 24.09.2025
  • 15:25 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-99-126106
News

"Soll in schlechten Quoten verrotten": So reagiert Trump Jimmy Kimmels TV-Rückkehr

  • 24.09.2025
  • 13:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240725-935-180942
News

Deutschland zu teuer: Lufthansa-Chef will Strecken streichen

  • 24.09.2025
  • 13:28 Uhr
Russische Wirtschaft
News

Russland plant Erhöhung der Mehrwertsteuer – um Ukraine-Krieg zu finanzieren

  • 24.09.2025
  • 12:50 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 15:45

  • 10:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 08:25

  • 05:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 19:45

  • 25:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12