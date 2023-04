AKW-Aus in Deutschland: Abschaltung von Isar 2 bei Landshut. Mit der Trennung der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland vom Stromnetz ging am Samstag die Ära der kommerziellen Stromerzeugung mit Atomkraftwerken in Deutschland zu Ende.

