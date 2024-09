Hochhaus-Brand in St. Ingbert: 150 Menschen evakuiert

In einem Hochhaus in St. Ingbert bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte räumen alle elf Stockwerke. Jetzt ermittelt die Polizei.

Anzeige

In einem Hochhaus mit knapp 150 Bewohner:innen in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) ist gegen Donnerstagmittag (19. September) ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte räumten das elfstöckige Gebäude komplett, wie die Polizei mitteilte. Nun seien mehrere Wohnungen in dem Haus nicht bewohnbar. Verletzt wurde demnach niemand.

Im Video: Wohnhaus in NRW explodiert

Die Einsatzkräfte waren laut Polizei wegen einer starken Rauchentwicklung in dem Hochhaus gerufen worden. Es brannte demnach im achten Stock. Ermittlungen sollen jetzt klären, warum das Feuer ausbrach.