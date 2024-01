Hochwasser-Alarm: Verschärft Dauerregen jetzt die Lage?

Die Situation in den Hochwassergebieten bleibt angespannt. Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes deutet auf eine weitere Verschärfung der Gefahrenlage hin: Es drohe Dauerregen in den betroffenen Regionen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt angespannt.

Die Situation könnte sich allerdings verschärfen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt nun vor Dauerregen bis in den Donnerstag (4. Januar) hinein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Dauerregen unter anderem in den Hochwassergebieten gewarnt. "Von Niedersachsen bis zum Schwarzwald sowie in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen" soll es "teils hohe Regenmengen" geben, teilte der DWD in der Nacht zum Dienstag (2. Januar) mit. Der Dauerregen könne bis in den Donnerstag (4. Januar) hinein anhalten.

Die Lage in den Hochwassergebieten in Niedersachsen, Teilen Nordrhein-Westfalens und dem Süden Sachsen-Anhalts bleibt weiter angespannt. Zahlreiche Pegelstände von Flüssen in Niedersachsen seien weiterhin über der höchsten Meldestufe, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag (2. Januar). Der angekündigte Dauerregen könnte die Situation verschärfen.

Anzeige

Anzeige

Gefährliche Lage in mehreren Bundesländern

Die Gefahrenlage versetzt mehrere Bundesländer in einen Alarmzustand. Einsatzkräfte sind in den betroffenen Regionen seit Tagen im Einsatz. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte am Silvestertag ein Hochwassergebiet in Niedersachsen, einen Tag später Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD).

Mit Blick auf die Wetterprognosen mit weiterem Regen sagte Faeser: "Das erschwert die Lage. Was wir tun können, werden wir tun." Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hingegen sprach von einer angespannten Lage an den Deichen. Diese seien "sehr durchnässt". "Wir haben große Sorgen, dass wir in den nächsten Tagen weiteren Regen bekommen und sich die Situation damit noch mal verschärft", so Behrens am Montag (1. Januar).

Im Video: Scholz reist in Flut-Gebiete