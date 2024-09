Hochwasser: Welche Meldestufen gibt es und ab wann wird es gefährlich?

Um die richtigen Maßnahmen bei Hochwasser einzuleiten, gibt es sogenannte Meldestufen. Was bei welchem Pegel gilt und ab wann es lebensbedrohlich.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Jahrhundert-Hochwasser hat viele Länder Europas und auch Teile Deutschlands fest im Griff.

Es gibt hierzulande verschiedene Warnstufen, je nach dem Stand der Wasserpegel.

Wann es lebensgefährlich wird und was der betroffenen Bevölkerung geraten wird, findet sich hier.

Hochwasser setzt derzeit vielen Menschen in Teilen Europa und Deutschland massiv zu. Die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien sind verheerend, mehrere Tote sind bereits zu beklagen. Und: Die Pegelstände steigen vielerorts weiter.

Doch ab wann gilt ein erhöhter Pegelstand, wie viele Hochwasserstufen gibt es und wann gelten welche Maßnahmen für die Bevölkerung?

Hochwasser-Definition nicht einheitlich

Wann genau ein "Pegel mit Hochwasser" eintritt, ist deutschlandweit nicht einheitlich geregelt, wie "T-Online" berichtet. Vielmehr können die einzelnen Bundesländer die Werte selbst festlegen. Das Länderübergreifende Hochwasserportal (LHP), eine gemeinsame Initiative der Bundesländer, gibt aber einen Überblick, wie die Definitionen der Hochwasserpegel im Einzelnen sind. Unterteilt wird dabei "Kleines Hochwasser", "Mittleres Hochwasser", "Großes Hochwasser" und "Sehr großes Hochwasser".

In Bayern etwa bedeutet dem LHP zufolge Meldestufe 1, also kleines Hochwasser, stellenweise kleine Ausuferungen. Bei Stufe 2 sind Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder es kommt zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Pegelstände der Stufe 3 bedeuten in Bayern dann: "Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich." Bei Meldestufe 4, also sehr großem Hochwasser, sind "bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet" oder der Einsatz "der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang" ist erforderlich.

Im Video: Hochwasser in Bayern verschluckt ganzes Dorf

Einheitlich in Deutschland geregelt ist aber zumindest, welche Handlungsempfehlungen bei welcher Warnstufe gelten. So heißt es auf dem Hochwasserportal zu den jeweiligen Maßnahmen:

Anzeige

Anzeige

Was Betroffene unbedingt tun sollten

Sehr großes Hochwasser / Stufe 4

Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit!

Es besteht Lebensgefahr!

Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge!

Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig!

Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen!

Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern!

Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.

Falls möglich, informieren Sie sich weiterhin regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung.

Beachten Sie die Ausgabe von amtlichen Warnungen.

Großes Hochwasser / Stufe 3

Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit!

Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge!

Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig!

Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen!

Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern!

Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.

Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung informiert sind!

Beachten Sie unbedingt die Ausgabe von amtlichen Warnungen.

Mittleres Hochwasser / Stufe 2

Informieren Sie sich unbedingt über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen.

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!

Halten Sie sich von Gewässern fern!

Entfernen Sie Ihr Auto aus hochwassergefährdeten Bereichen.

Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen.

Kleines Hochwasser / Stufe 1

Informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung.

Achten Sie auf die Ausgabe von amtlichen Warnungen.