Ab dem Jahr 2024 wird die CO₂-Abgabe angehoben. Heizen, Kraftstoffe und Einkaufen sollen demnach teurer werden.

Das Wichtigste in Kürze Die CO₂-Abgabe wird im Jahr 2024 mehr erhöht, als vorerst geplant

Betroffen von der Erhöhung sind die Bereiche Heizen, Tanken, Einkaufen und Fliegen.

Grund für diese Abgabe ist der Anreiz, auf klimafreundlichere Technologien umzusteigen.

Der Bundeshaushalt ist in trockenen Tüchern. Im Ergebnis muss der Bund sparen, wo nur möglich. Daher werden die Bürger:innen der Republik bald auch wieder tiefer in die Tasche greifen müssen. Insbesondere Heizen, Tanken und Einkaufen könnte demnach teurer werden.

Grund hierfür ist eine geplante Erhöhung der CO₂-Abgabe auf 45 Euro (statt von 30 Euro auf 40 Euro) pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid für alle Fossilienbrennstoffe.

Die Steuer fällt vor allem auf alle klimaschädlichen Brennstoffe an und soll einen Anreiz geben, klimafreundlichere Technologien umzusteigen, ergänzt "Stiftung Warentest".

Diese Stoffe unterliegen dem CO₂-Preis

Heizöl

Erdgas

Flüssiggas (verflüssigtes Erdgas/Methan, Propan, Butan und andere)

Fernwärme (wenn zur Erzeugung Öl oder Gas verbrannt wird)

Benzin

Diesel

Flugbenzin

Kohle

Abfälle (ab 2024)

Biobrennstoffe (beispielsweise Biogas, Biodiesel oder pflanzliche Öle, wenn sie zum Heizen oder als Treibstoff verwendet werden)

So trifft die Erhöhung Autofahrer:innen

Ab Januar 2024 werden höchstwahrscheinlich mit der Erhöhung der CO₂-Abgabe Diesel, Benzin, Erdgas und Heizöl teurer. So würde Superbenzin – bei einem Literpreis von 1,85 Euro – um circa 4,3 Cent teurer pro Liter werden. Bei Diesel seien es rund 4,7 Cent mehr.

Zudem werden die Heizkosten generell teurer, denn der Steuersatz bei Gas und Fernwärme steigt zum Jahreswechsel von sieben auf 19 Prozent, schreibt "Focus".

Mieter:in, Vermieter:in oder Eigentümer:in?

Fossile Brennstoffe, die in Wohngebäuden verheizt werden, bleiben auch nicht von der Erhöhung der CO₂-Abgabe verschont. Somit werde es sowohl für Eigentümer:innen, die die Abgabe direkt an den Energieversorger entrichten, als auch für Mieter:innen und Vermieter:innen teurer.

So bekommen Mieter:innen die Erhöhung in der Regel über die Nebenkostenabrechnung in Rechnung gestellt.

Vermieter:innen müssen sich ebenfalls an den CO₂-Kosten beteiligen. So müssen diese – je nach energetischem Zustand des Gebäudes – einen Kostenanteil (bis zu 90 Prozent) übernehmen.

Somit falle eine geschätzte monatliche Mehrbelastung für Haushalte zwischen sich und 20 Euro an, beschreibt "Focus".

Generell gilt also, je mehr der Verbrauch, je mehr muss bezahlt werden.

Single, Paar oder Familie?

Ein Singlehaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.500 Kilowattstunden (kWh) Heizöl zahle im Jahr 2024 demnach im Schnitt 19 Euro mehr.

Bei einer Gasheizung zahlen Singles bei 6.000 kWh Verbrauch. Dies ergeben eine Preissteigerung von 18 Euro.

Paare zahlen bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 11.000 kWh Heizöl im Jahr 37 Euro mehr.

Heizt das Paar mit einer Gasheizung und erzielt einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 10.500 kWh, ergibt dies eine Teuerung von 31 Euro im Jahr 2024.

Eine Familie, die in einem Einfamilienhaus lebt und einen durchschnittlichen Jahresverbrauch an Heizöl von 18.000 kWh hat, muss knapp 75 Euro mehr an CO₂-Abgabe zahlen.

Betreibt diese eine Gasheizung mit dem gleichen Verbrauch, steigt die Abgabe von 122 Euro auf 163 Euro.

Kerosinsteuer für Flüge

Auch eine Urlaubsreise könnte im nächsten Jahr etwas höher zu Buche schlagen. So greift die CO- 2 Abgabe auch bei Flugzeugtreibstoff. Hier heißt diese allerdings Kerosinsteuer.

Bisher waren Flüge von der Energiesteuer befreit, erklärt "Focus". Zudem wurde der Treibstoff sogar staatlich subventioniert.