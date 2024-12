In einer Bar in Göppingen schießt am 2. Oktober 2024 ein Täter mit einer Maschinenpistole. Ein Mann stirbt, zwei weitere Männer werden lebensgefährlich verletzt. Nun bitten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Vor rund zwei Monaten, Anfang Oktober 2024, fand in einem Lokal im schwäbischen Göppingen eine Schießerei statt, bei der ein Mann durch zwei Schüsse getötet wurde. Jetzt wird mit einem Fahndungsbild nach einem unbekannten Mann gesucht.

Wer kann Angaben zum gesuchten Mann machen?

Ist der gesuchte Mann auf dem Foto der mutmaßliche Täter, der in Göppingen durch Schusswaffengebrauch einen Mann tötete und zwei weitere Personen lebensgefährlich verletzte?

Fest steht: Der unbekannte Mann soll sich laut Öffentlichkeitsfahndung des BKA zum Tatzeitraum in der Nähe des Lokals aufgehalten haben. Ob es sich bei dem Mann um den Schützen handelt, er mit der Tat generell in Verbindung steht oder zumindest Hinweise zur Aufklärung in dieser Sache geben kann, soll nun geklärt werden. Daher bittet die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei Ulm um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Der gesuchte Mann wird beschrieben als schlanke, etwa 175 cm große Person. Er soll dunkles, schulterlanges Haar haben und schwarze oder dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, wurde eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.