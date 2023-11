Horror-Stau befürchtet: A40 wird für zehn Tage gesperrt

Die A40 litt seit jeher an chronischer Verstopfung. Abhilfe soll der Neubau der Rheinbrücke bei Duisburg schaffen. Bis es so weit ist, muss die Autobahn für zehn lange Tage gesperrt werden.

Stau-Chaos mit Ankündigung. Jetzt heißt es nur noch ein paar Tage durchhalten und dann soll die schlimmste Phase der A40 der Vergangenheit angehören. Dafür muss die A40 jetzt allerdings für zehn Tage gesperrt werden - mit gewaltigen Auswirkungen auf den Verkehr im Ruhrgebiet.

Nach dem Bau ist vor dem Bau

Bald soll die neue Rheinbrücke fertig sein - die letzten Arbeiten an der neuen Schrägseilbrücke bei Duisburg-Neuenkamp stehen an. Bis es so weit ist, muss die Autobahn für zehn Tage gesperrt werden. Bis zur Aufhebung der Sperrung am 6. November wird ein Stau-Chaos befürchtet. "Immerhin können in der gesamten Zeit Fahrradfahrer die Brücke weiterhin passieren", sagt Simone Döll von der Projektgesellschaft Deges laut WDR.

Dreieinhalb Jahre Bauzeit - und trotzdem fast kein Ende in Sicht. Mit Fertigstellung der neuen Rheinbrücke ist die erste Etappe eines der Mammutprojekte im deutschen Autobahnbau abgeschlossen. Im Sommer 2024 geht es weiter mit dem Bau einer zweiten Brücke - so sollen, wenn alles glattläuft, ab 2026 rund 125.000 Fahrzeuge täglich zwischen dem Ruhrgebiet und den Niederlanden fahren können. Und das dann auf acht Spuren.

Für die jetzt besonders anstrengenden nächsten Tage empfiehlt der ADAC Berufspendlern, nicht mit dem Auto in die Arbeit zu fahren. Entweder man solle im Homeoffice bleiben oder auf Fahrrad, Bus oder Bahn umsteigen. LKW-Fahrer müssen leider mit langen Staus und Wartezeiten rechnen. Insgesamt werde im gesamten Ruhrgebiet mit noch mehr Staus gerechnet.