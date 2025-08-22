Blick aus Bayern auf die schwarz-rote Koalition: CSU-Chef Markus Söder stellt sich den Fragen im ARD-Sommerinterview. Das Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Zurück in der Regierungsverantwortung - die Union hat es geschafft. Der Start für Schwarz-Rot unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) gestaltete sich hier und da jedoch holprig. CSU-Chef Markus Söder hat Merz' Kandidatur unterstützt - oder zumindest Harmonie demonstriert -, doch wie ist es um die gemeinsame Linie in der Union wirklich bestellt? Und mit der SPD hat die CSU ja sowieso ihre Meinungsverschiedenheiten.

Dazu nimmt der bayerische Ministerpräsident bei "Bericht aus Berlin" am Sonntag (24. August) im Ersten Stellung. Im Sommerinterview blickt Söder auf die Zusammenarbeit mit Merz und erklärt, welche Ziele die kleine Schwesterpartei aus Bayern in der Koalition umsetzen will. Was ist die Agenda der CSU? Moderatorin Anna Engelke fühlt ihm mit ihren Fragen auf den Zahn.

Sonntag ab 18 Uhr das ARD-Sommerinterview mit Markus Söder