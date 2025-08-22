Anzeige
Zufrieden mit Schwarz-Rot, Herr Söder? CSU-Chef im ARD-Sommerinterview

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 17:11 Uhr
  • Christopher Schmitt
Als Ministerpräsident zuständig für Bayern, als CSU-Chef Teil von Schwarz-Rot: Markus Söder ist zu Gast bei "Bericht aus Berlin".
© REUTERS

Blick aus Bayern auf die schwarz-rote Koalition: CSU-Chef Markus Söder stellt sich den Fragen im ARD-Sommerinterview. Das Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten ist live und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Zurück in der Regierungsverantwortung - die Union hat es geschafft. Der Start für Schwarz-Rot unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) gestaltete sich hier und da jedoch holprig. CSU-Chef Markus Söder hat Merz' Kandidatur unterstützt - oder zumindest Harmonie demonstriert -, doch wie ist es um die gemeinsame Linie in der Union wirklich bestellt? Und mit der SPD hat die CSU ja sowieso ihre Meinungsverschiedenheiten.

Dazu nimmt der bayerische Ministerpräsident bei "Bericht aus Berlin" am Sonntag (24. August) im Ersten Stellung. Im Sommerinterview blickt Söder auf die Zusammenarbeit mit Merz und erklärt, welche Ziele die kleine Schwesterpartei aus Bayern in der Koalition umsetzen will. Was ist die Agenda der CSU? Moderatorin Anna Engelke fühlt ihm mit ihren Fragen auf den Zahn.

Sehen Sie HIER am Sonntag ab 18 Uhr das ARD-Sommerinterview mit Markus Söder im Livestream auf Joyn.

Markus Söder

Markus Söder im ARD-Sommerinterview - Hier im Livestream auf Joyn

