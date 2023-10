Österreich: Hund reißt sich los und tötet Joggerin

Eine Joggerin wurde in Oberösterreich am Montag von einem Hund attackiert und getötet. Die Besitzerin wollte noch helfen, wurde aber dabei ebenfalls schwerverletzt. Wer die Tote ist, ist noch unklar.

In Österreich ist eine Frau beim Joggen von einem Hund zu Tode gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich das Tier am Montagmorgen (2. Oktober) in Naarn in der Nähe von Linz von seiner Besitzerin und attackierte die laufende Frau. Ob der Hund angeleint war oder nicht, ist bislang unklar.

Identität von Getöteter unklar

Die Joggerin wurde von dem American Staffordshire Terrier so schwer verletzt, dass sie noch am Ort des Angriffs starb. Laut der "Kronen Zeitung" wurde die Frau, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sei, "regelrecht zerfleischt". Die Besitzerin versuchte noch, ihren Hund wegzuzerren, erlitt dabei aber selbst schwere Verletzungen und musste in der Linzer Uniklinik behandelt werden.

Laut Bericht wurde die Frau im Bereich des Wohnhauses angefallen, in dem das Tier lebt. Bisher konnte die Halterin noch nicht befragt werden, weshalb der genaue Tathergang bis zum Nachmittag noch nicht geklärt war. Auch die Identität der getöteten Frau ist bislang unklar.

