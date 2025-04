Hunderte Nachbeben in Istanbul: Menschen campen im Freien

Seit dem starken Erdbeben in der Türkei wurden hunderte Nachbeben gemessen. Für die kommenden Tage gibt es keine Entwarnung. Es wird seitens Experten mit dem Eintritt eines Hauptbebens gerechnet.

Auf das starke Erdbeben in Istanbul am Mittwoch sind bisher 445 Nachbeben gefolgt. Auch in den kommenden Tagen sei mit weiteren Nachbeben zu rechnen, teilte die Erdbebenwarte Kandilli mit.

Am Mittwochmittag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Metropole erschüttert. Es wurden bisher Schäden an mehr als 6.500 Gebäuden gemeldet, teilte der türkische Städtebauminister Murat Kurum am Freitag mit. Im vor der 16-Millionen-Stadt gelegenen Marmarameer verläuft eine aktive Plattengrenze.

Am Freitagabend hatte ein Nachbeben Menschen in manchen besonders gefährdeten Istanbuler Stadtteilen aus ihren Häusern getrieben. Teilweise campen Menschen weiterhin auf Grünflächen und verbringen Nächte und Tage im Freien aus Angst vor einem noch stärkeren Beben, wie Medien berichteten.

Für die Stadt wird seit Jahren ein Beben mit einer Stärke von über 7 vorausgesagt. Experten sehen die Wahrscheinlichkeit dafür nun gestiegen. Die Stadt weist große Mängel in der Vorbereitung auf ein Erdbeben auf. Berechnungen zur Zahl der möglichen Opfer reichen von mehreren Zehntausend bis zu Hunderttausenden.