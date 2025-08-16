Anzeige
Generalsekretär an Parteimitglieder

Linnemann über CDU: Die Stimmung ist derzeit nicht so gut

  • Veröffentlicht: 16.08.2025
  • 18:25 Uhr
  • dpa
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann© Michael Kappeler/dpa

In einem Brief an die Parteimitglieder hat CDU-Generalsekretär Linnemann eine Zwischenbilanz der ersten Monate der schwarz-roten Koalition gezogen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat in einem Brief an alle Parteimitglieder eine gemischte Bilanz der ersten Monate in der schwarz-roten Koalition gezogen. "In diesem Sommer habe ich viel über die aktuelle Stimmungslage in unserem Land nachgedacht. Wir müssen ehrlich sein: Die Stimmung ist derzeit nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben", schreibt Linnemann in dem Brief, über den zuerst "Bild" berichtete und der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Ob etwa bei der Stromsteuer oder bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter, die Abstimmungen zwischen Partei, Fraktion und Regierung waren nicht gut." Linnemann mahnte, der Frust darüber, dass Fehler passiert sind, sei verständlich. "Aber er darf uns nicht lähmen. Weder ist Deutschland in eine Staatskrise gerutscht, noch hat unsere Partei ihren Kompass verloren."

Linnemann forderte mehr Schnelligkeit. "Wir müssen jetzt weiter ins Machen kommen. Der Motor läuft, aber jetzt muss der Turbo eingeschaltet werden." So brauche Deutschland "eine Abschaffungsoffensive für überflüssige Gesetze". Als positives Beispiel nannte der CDU-Generalsekretär, dass das erste Finanzamt in Hessen jetzt die Steuererklärung für die Bürger:innen übernehme. "Diese Einfach-mal-Machen-Mentalität brauchen wir in ganz Deutschland."

Carsten Linnemann
News

"Dann ist irgendwann gut"

CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Beamten-Stopp

In Deutschland wird über eine Reform des Rentensystems diskutiert. CDU-Generalsekretär Linnemann will dabei auch vor Beamt:innen nicht Halt machen.

  • 01.08.2025
  • 12:16 Uhr
Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Lobend äußerte sich Linnemann über die Außenpolitik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der Deutschland innerhalb kürzester Zeit zurück auf die europäische und internationale Bühne gebracht habe. Zudem habe Deutschland mit Alexander Dobrindt (CSU) einen Bundesinnenminister, der in der Migrationspolitik "durchgreift und macht, was nötig ist", schrieb Linnemann.

