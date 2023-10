Extreme Gefahr für Mexiko: Hurrikan Otis kommt mit zerstörerischer Kraft

Mexiko bereitet sich auf einen extrem gefährlichen Hurrikan vor: Otis. Jetzt ist der Wirbelsturm der höchsten Stufe 5 nahe dem Badeort Acapulco auf Mexikos Südwestküste getroffen.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Kilometern pro Stunde entfaltet Otis an Mexikos Südwestküste seine zerstörerische Kraft. Innerhalb von etwa 12 Stunden hatte sich "Otis" von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt.

Otis könnte katastrophale Schäden anrichten

Nachdem vor kurzem die Hurrikane Lidia und Norma über Mexiko hinweggefegt sind, steht nun der nächste Kandidat an: Hurrikan Otis ist auf die Südwestküste Mexikos getroffen und hat laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) das Potenzial, "katastrophale" Schäden anzurichten. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen - gerade im Süden des Landes sind bei heftigem und andauerndem Regen Erdrutsche und Überschwemmungen möglich, die sogar Todesopfer und erhebliche Schäden verursachen können.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung kann für vermehrt starke Stürme sorgen. Erreicht ein Sturm eine Windgeschwindigkeit von mehr als 119 Kilometern pro Stunde, spricht man von einem Hurrikan. Generell beginnt die Hurrikan-Saison im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.