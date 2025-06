Im Video: Mega-Streik trifft Italien-Urlauber – was Touristen jetzt wissen müssen

Italien-Reisende aufgepasst: Am 20. Juni wird der Verkehr im ganzen Land massiv eingeschränkt. Ein Generalstreik betrifft Bahnen, Busse, Flüge und Fähren. Mit weitreichenden Folgen für den Tourismus.

Anzeige

Der Urlaub in Italien könnte kompliziert werden: Am Freitag (20. Juni) haben mehrere italienische Gewerkschaften zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Betroffen sind nahezu alle Verkehrsbereiche – von Bahn und Flugverkehr bis hin zu Fähren und öffentlichem Nahverkehr. In italienischen Medien wird der Streik auch "schwarzer Freitag" genannt. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten sowie Investitionen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur.

Im Zugverkehr legen Lokführer:innen und Bahnpersonal 24 Stunden die Arbeit nieder. Mit welchen Einschränkungen müssen Tourist:innen nun rechnen?

Alles, was Sie zum Mega-Streik in Italien wissen müssen, erfahren Sie HIER im kostenlosen Joyn-Clip!

Anzeige