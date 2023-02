Endlich hat in Venedig der Karneval begonnen! Das bedeutet für Venedig: bunte Kostüme und traditionelle Masken. Die Wasserstadt erwartet in den nächsten zwei Wochen tausende von Tourist:innen.

Mit einer großen Parade entlang des Canal Grande hat der Karneval in Venedig begonnen. Viele der Zuschauer:innen kommen extra von weit her, um das faszinierende Spektakel mitzuerleben. Neben der Stimmung verzaubern die Einheimischen auch mit ihren aufwändigen Kostümen, die extra in den Schneidereien angefertigt wurden.